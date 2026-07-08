Elliot Page sorprende con su verdadero personaje en La Odisea y no es Aquiles

La expectativa en torno a la película, la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan inspirada en el poema épico de Homero, continúa creciendo conforme se conocen más detalles sobre su reparto.

Una de las mayores incógnitas giraba alrededor del papel de Elliot Page, cuya participación dio lugar a múltiples especulaciones antes de que se confirmara oficialmente el personaje que interpretará en la esperada producción.

Durante meses circularon versiones que apuntaban a que el actor daría vida a Aquiles, uno de los guerreros más conocidos de la mitología griega. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada con la actualización del reparto en IMDb, donde se identifica a Page como Sinón, una figura que, aunque tiene una presencia más limitada en la narración, desempeña un papel decisivo en el desenlace de la Guerra de Troya.

La película reúne a un destacado elenco encabezado por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca. A su lado aparecen Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland en el papel de Telémaco, el hijo del héroe griego. El reparto también incluye a Zendaya, encargada de representar a Atenea, mientras que Samantha Morton dará vida a Circe, otro de los personajes fundamentales de la historia.

La trama sigue el largo regreso de Odiseo tras el final de la guerra contra Troya. El viaje, considerado uno de los relatos más influyentes de la literatura universal, enfrenta al protagonista con dioses, criaturas mitológicas, hechiceras y numerosos obstáculos que retrasan durante años su retorno al reino de Ítaca.

En ese contexto aparece Sinón, un personaje cuya intervención resulta determinante para el desenlace del conflicto bélico. Aunque su participación no ocupa gran parte del relato, sus acciones permiten que los griegos lleven a cabo una de las estrategias militares más recordadas de la tradición clásica.

De acuerdo con la información disponible sobre la mitología griega, Sinón permaneció en las inmediaciones de Troya cuando el ejército aqueo fingió abandonar el enfrentamiento. Mientras los barcos parecían alejarse de la costa, él permaneció ocultando el verdadero plan ideado por Odiseo.

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Su misión consistía en convencer a los troyanos de que el enorme caballo de madera abandonado frente a la ciudad era una ofrenda dedicada a los dioses para garantizar un regreso seguro de los griegos. Para lograrlo, aseguró haber sido abandonado por sus propios compañeros tras un supuesto enfrentamiento con Odiseo, ganándose la confianza de quienes defendían la ciudad.

El engaño tuvo éxito. Los habitantes de Troya introdujeron el caballo en el interior de las murallas sin sospechar que en su interior permanecían ocultos varios guerreros griegos. La única persona que intentó advertir el peligro fue la profetisa Casandra, aunque nadie creyó en sus advertencias debido a la maldición que pesaba sobre ella.

Cuando llegó la noche, los soldados escondidos abandonaron el caballo y abrieron las puertas de la ciudad para facilitar la entrada del resto del ejército aqueo. Paralelamente, Sinón informó a las tropas dirigidas por Odiseo de que el plan había funcionado, permitiendo la caída definitiva de Troya y el final de una guerra que se había prolongado durante años.

Solo después de esa victoria comienza el relato principal de La Odisea, centrado en el accidentado regreso de Odiseo a Ítaca. Durante aproximadamente una década, el héroe enfrenta toda clase de peligros mientras intenta reencontrarse con Penélope y Telémaco, sin conocer las dificultades que atraviesa su familia durante su ausencia.

Aunque la base argumental procede directamente del texto atribuido a Homero, Christopher Nolan ha dejado claro que su versión será una adaptación cinematográfica, por lo que algunos personajes podrían presentar cambios respecto a la tradición clásica. En ese contexto, el papel de Elliot Page como Sinón adquiere especial interés, ya que su participación podría incorporar nuevos matices dentro de una producción que figura entre los estrenos más esperados del cine y que promete ofrecer una nueva mirada sobre uno de los relatos más influyentes de la mitología griega.