Influencer y rapera DreamDoll Bri murió a los 21 años tras un violento tiroteo

Las primeras evidencias del caso quedaron registradas por una cámara de seguridad Ring instalada en una residencia de la zona, cuyas imágenes son analizadas por los investigadores como parte de las diligencias.

La comunidad digital y la escena de la música urbana en Estados Unidos se encuentran de luto tras la muerte de Brianna Johnson, conocida en redes sociales como ItGirlBri.

La joven influencer y rapera falleció a los 21 años luego de ser víctima de un tiroteo en Miramar, Florida, un hecho que continúa bajo investigación y que ha generado una fuerte conmoción entre sus seguidores.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de julio de 2026, cuando Brianna abandonaba una fiesta privada junto a dos acompañantes. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los tres viajaban a bordo de un Lamborghini verde cuando otro vehículo, identificado como un BMW blanco, se acercó y abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Los múltiples disparos impactaron el automóvil y provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. El Lamborghini terminó estrellándose contra el jardín delantero de una vivienda cercana. Como consecuencia del ataque, Brianna Johnson murió en el lugar, mientras que las otras dos personas que la acompañaban fueron trasladadas de urgencia a un hospital. Uno de los heridos permanece estable y el otro continúa en estado crítico.

Las primeras evidencias del caso quedaron registradas por una cámara de seguridad Ring instalada en una residencia de la zona, cuyas imágenes son analizadas por los investigadores como parte de las diligencias. La Policía de Miramar mantiene abierta la investigación y trabaja para esclarecer el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

Un portavoz de las autoridades explicó que el caso presenta características que apuntan a un posible ataque planificado, aunque todavía no existen conclusiones definitivas. “tiene toda la pinta, el sonido y la sensación de ser un tiroteo selectivo”, señaló el funcionario. No obstante, también aclaró que aún es “demasiado pronto para confirmarlo”, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Entre las hipótesis que analizan los detectives figura un altercado registrado en una gasolinera poco antes del ataque, en el que habría estado involucrado el mismo Lamborghini donde viajaban las víctimas. Además de revisar grabaciones de cámaras de seguridad, los investigadores recopilan información publicada en redes sociales y otros contenidos digitales que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Hasta el momento no se han realizado arrestos ni se ha identificado públicamente a posibles sospechosos.

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Más allá de las circunstancias de su muerte, DreamDoll Brii había construido una sólida comunidad en internet gracias a su actividad como influencer. En TikTok superaba los 335.000 seguidores y acumulaba más de 17 millones de "me gusta", mientras que en Instagram reunía decenas de miles de usuarios interesados en sus publicaciones. Sumadas todas sus plataformas, sobrepasaba ampliamente los 400.000 seguidores.

Su contenido estaba enfocado en moda, belleza, tendencias virales y aspectos de su vida cotidiana. También compartía coreografías, videos de sincronización labial y colaboraciones con marcas relacionadas con cosméticos, ropa y productos para el cuidado del cabello, consolidándose como una figura reconocida dentro del entorno digital del sur de Florida.

Paralelamente, Brianna impulsaba su carrera como rapera bajo el nombre artístico DreamDoll Brii, promocionando sencillos, videoclips y adelantos musicales a través de sus perfiles sociales. Aunque todavía buscaba consolidarse en la industria, había logrado captar la atención de una audiencia interesada en su propuesta artística y colaboraba con frecuencia con exponentes emergentes de la escena urbana de Miami.

Uno de los proyectos que aumentó su visibilidad fue su participación en “Bend Ova”, un tema de la rapera Sadity Rackz que alcanzó una importante difusión en TikTok. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de seguidores, amigos y creadores de contenido inundaron las redes sociales con mensajes de despedida para recordar a una joven que combinó su presencia como creadora digital con el sueño de abrirse camino en la música urbana independiente.