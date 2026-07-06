Vin Diesel revela el primer adelanto de la película final de Rápidos y Furiosos

El actor confirmó que la despedida de una de las franquicias más exitosas del cine ya está en marcha.

Vin Diesel compartió un video grabado desde el set de Fast Forever, la undécima y última entrega de Rápidos y Furiosos, ofreciendo a millones de seguidores un vistazo exclusivo al proceso de producción de la cinta que llegará a los cines el 17 de marzo de 2028 y marcará el cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas.

A través de una publicación en Instagram, el protagonista de la saga mostró imágenes inéditas del rodaje y aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo que los fanáticos han mantenido durante los últimos años. En el video, el intérprete aparece recorriendo el set mientras el equipo técnico trabaja en la producción y expresa su entusiasmo por el avance del proyecto.

El actor inició su mensaje señalando: “Estoy en el set. La gente trabaja. Equipos increíbles están en acción”. Posteriormente dedicó unas palabras a quienes han acompañado la evolución de la franquicia desde su estreno en 2001. “Solo quería tomarme un segundo para decirles gracias. Ustedes son el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo. Han sido pacientes con la industria, pacientes con el estudio y pacientes conmigo. Durante los últimos tres años y medio, hemos estado trabajando sin parar para intentar hacer el final más increíble“, manifestó.

Además de actualizar el estado de Fast Forever, Diesel explicó que durante el prolongado proceso de desarrollo también participó en otros proyectos cinematográficos. Entre ellos destacó Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, producción impulsada por Mattel Studios, en la que desempeñará funciones tanto de protagonista como de guionista. Sin embargo, dejó claro que el desenlace de Rápidos y Furiosos sigue siendo una prioridad dentro de su carrera.

En ese sentido, el actor volvió a dirigirse a la audiencia con un mensaje de agradecimiento por el respaldo recibido durante estos años. “A través de todo esto, algo que sé es que puedo sentir su apoyo, y eso lo es todo para mí. Así que déjenme volver a este rodaje, y sepan que espero enorgullecerlos a todos”, afirmó.

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La expectativa en torno a la película final es elevada debido al enorme impacto comercial que ha tenido la franquicia. Desde su lanzamiento, Rápidos y Furiosos ha generado más de 7.000 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como la serie cinematográfica más rentable y longeva de Universal Pictures. Entre todas sus entregas, Furious 7 continúa siendo la más exitosa al superar los 1.500 millones de dólares en ingresos globales.

El universo de la saga también continuará expandiéndose más allá de la gran pantalla. Durante la presentación anual de NBCUniversal, se confirmó que la plataforma Peacock desarrolla cuatro series ambientadas en el mismo universo narrativo. El propio Vin Diesel explicó el origen de esta decisión al afirmar: “Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entráramos al espacio televisivo”.

Meses antes del inicio oficial del rodaje de la última película, el actor también defendió públicamente el valor artístico de la franquicia durante el Festival de Cannes, donde la producción original fue proyectada con motivo de su 25 aniversario. En esa ocasión rechazó la idea de que el cine de gran espectáculo tenga un valor inferior frente a otras propuestas cinematográficas.

En su reflexión sostuvo: "Rápidos y Furiosos no es, ni de lejos, una forma menor de arte, sino que representa una de las formas más puras de la narrativa“. Después profundizó en esa idea al asegurar: “Es el arte en su función más antigua y esencial: la historia contada a toda la comunidad, el fuego alrededor del que se reúnen todos”.

A lo largo de sus once películas, Rápidos y Furiosos ha evolucionado desde una producción centrada en las carreras callejeras hasta convertirse en un fenómeno internacional sustentado por valores como la familia, la lealtad y la superación. Ese legado permanece representado en Dominic "Dom" Toretto, personaje interpretado por Vin Diesel y reconocido por una filosofía que ha acompañado a la franquicia durante más de veinte años: “No hay nada más importante que la familia”.