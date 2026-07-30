Refuerzan medidas sanitarias en escuela La Primavera tras confirmarse un caso de meningitis

Aunque en la escuela La Primavera, en Santiago de Veraguas, se reforzaron las labores de limpieza y vigilancia epidemiológica tras confirmarse un caso de meningitis, el Ministerio de Educación aclaró que no ordenó la suspensión de clases y que la baja asistencia obedeció a una decisión preventiva de los padres de familia.