Refuerzan medidas sanitarias en escuela La Primavera tras confirmarse un caso de meningitis
Aunque en la escuela La Primavera, en Santiago de Veraguas, se reforzaron las labores de limpieza y vigilancia epidemiológica tras confirmarse un caso de meningitis, el Ministerio de Educación aclaró que no ordenó la suspensión de clases y que la baja asistencia obedeció a una decisión preventiva de los padres de familia.
Santiago, Veraguas/La confirmación de un caso de meningitis en la escuela La Primavera, ubicada en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, provocó que numerosos padres de familia decidieran no enviar a sus hijos al plantel como medida de prevención.