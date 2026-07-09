Influencer fitness muere en extrañas circunstancias: últimos momentos de Connor Murphy

El fallecimiento continúa siendo objeto de investigación en Tailandia después de que el creador de contenido estadounidense muriera ahogado en un lago ubicado dentro de un exclusivo complejo residencial de la provincia de Samut Prakan .

El joven, de 32 años, era una figura ampliamente conocida en redes sociales por sus publicaciones sobre culturismo, entrenamiento físico y transformación corporal, donde había construido una comunidad de millones de seguidores.

De acuerdo con la información difundida por medios locales y recogida por publicaciones internacionales, Connor Murphy había alquilado una residencia de lujo junto a su pareja en el distrito de Bang Phli. Sin embargo, durante las horas previas al incidente, varias personas aseguraron haber observado un comportamiento inusual que ahora forma parte de las pesquisas desarrolladas por las autoridades tailandesas.

Los testimonios recopilados indican que el influencer llegó al complejo en un vehículo contratado y, poco después, intentó entregar dinero al conductor. Según la versión aportada por los presentes, el chofer rechazó el ofrecimiento al percibir una actitud fuera de lo habitual. Posteriormente, Murphy habría intentado abordar otro automóvil que circulaba por el lugar con la intención de ingresar al recinto residencial.

Un guardia de seguridad explicó a la policía que el creador de contenido reaccionó de manera alterada cuando no pudo acceder al vehículo. Según el relato de los testigos, comenzó a gritar, se lanzó sobre el pavimento y realizó movimientos que parecían corresponder a una oración. La situación motivó el aviso a las autoridades, que acudieron hasta el lugar para intervenir.

Antes de que los agentes lograran acercarse, Murphy corrió hacia un lago situado dentro del complejo y se lanzó al agua. Varias personas afirmaron que permaneció nadando durante algunos minutos, hasta que aparentemente perdió fuerzas y desapareció bajo la superficie. Equipos de rescate iniciaron de inmediato las labores de búsqueda y localizaron el cuerpo aproximadamente media hora después, a unos veinte metros de la orilla.

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Las primeras diligencias realizadas por la policía no detectaron señales visibles de violencia en el cadáver. Posteriormente, los restos fueron trasladados para la realización de estudios forenses y pruebas toxicológicas, cuyo objetivo será determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y establecer si existieron factores adicionales relacionados con el desenlace.

Como parte de la investigación, los agentes inspeccionaron la vivienda alquilada por el influencer, situada junto al lago donde ocurrió el incidente. En el interior encontraron importantes daños materiales. Diversos muebles y objetos decorativos presentaban desperfectos, mientras que varias paredes y electrodomésticos estaban cubiertos con manchas de pintura negra y amarilla.

La residencia, valorada en más de 657.000 dólares, había sido alquilada por un importe mensual cercano a los 35.000 baht. La propietaria del inmueble manifestó su sorpresa por el estado en que fue encontrada la casa, ya que, según explicó, había seleccionado cuidadosamente a los arrendatarios antes de formalizar el contrato.

La novia de Murphy, una joven identificada como Bee, declaró a los investigadores que los daños se habrían producido durante la noche mientras ella descansaba en otra habitación. Asimismo, aseguró que nunca había presenciado una conducta similar en su pareja y afirmó desconocer antecedentes relacionados con problemas de salud mental o consumo de drogas.

Durante la revisión del vehículo utilizado por el influencer, la policía localizó dos jeringas sin usar y varias pastillas blancas sin identificar guardadas en una bolsa. Las autoridades informaron que estos objetos serán sometidos a análisis especializados para determinar su composición y establecer si guardan alguna relación con el caso, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre ese vínculo.

Antes de su fallecimiento, Connor Murphy acumulaba más de 2,36 millones de suscriptores en YouTube y una amplia audiencia en Instagram, donde compartía contenido centrado en el fitness, el culturismo y el fenómeno del looksmaxxing, una tendencia de internet enfocada en maximizar la apariencia física mediante entrenamiento, cuidados estéticos y cambios de imagen. En los últimos meses, algunos seguidores habían manifestado preocupación por varios de sus videos debido a comportamientos considerados inusuales. Su última publicación apareció apenas seis días antes de su muerte y en ella aseguraba que estaba “absorbiendo el espíritu de Elon”, un mensaje que ahora también forma parte del contexto analizado por quienes investigan el caso.