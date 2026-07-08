Rihanna emociona con un mensaje a una fan que padece cáncer

La artista volvió a protagonizar un momento que ha generado miles de reacciones en redes sociales tras compartir unas palabras de aliento con una admiradora que atraviesa un tratamiento contra el cáncer.

El encuentro ocurrió durante una visita de Rihanna a un supermercado, donde aceptó fotografiarse con la mujer y aprovechó la conversación para transmitirle un mensaje de confianza relacionado con su imagen y autoestima.

La escena fue difundida en un video publicado por Jason Lee dentro de la serie Jason Lee Unlocked: Grocery Shopping with Rihanna. En las imágenes se observa cómo la seguidora se acerca a la cantante para saludarla y explicarle que su enfermedad había afectado la percepción que tenía sobre su apariencia física.

Al dirigirse a la intérprete, la mujer expresó: “Me veo terrible. Vivo con cáncer. ¿Puedo tomarme una foto contigo?”. La respuesta de Rihanna fue inmediata. Sin dudarlo, aceptó posar para la fotografía y buscó tranquilizarla con unas palabras de apoyo. “No te ves terrible”, respondió la artista antes de colocarse a su lado para la imagen.

Durante la conversación, la admiradora comentó que muchas personas estaban acostumbradas a verla utilizando una peluca y explicó que ese día había decidido no llevarla. Lejos de centrarse en ese aspecto, la cantante la abrazó mientras ambas posaban para la fotografía, generando un momento que posteriormente fue compartido ampliamente en plataformas digitales.

El diálogo continuó de manera distendida cuando ambas descubrieron que compartían el mismo nombre de pila. Aunque el mundo la conoce como Rihanna, el nombre completo de la artista es Robyn Rihanna Fenty, una coincidencia que sorprendió a la seguidora y contribuyó a crear un ambiente aún más cercano durante el encuentro.

Después de agradecer la disposición de la cantante, la mujer buscó en su teléfono móvil una fotografía en la que aparecía usando peluca para enseñársela. Rihanna observó la imagen y destacó que le agradaba la línea natural de su cabello, animándola a sentirse cómoda con su aspecto sin compararse con estándares externos.

Fue entonces cuando la intérprete compartió el mensaje que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del encuentro. Mirando a la fan, le dijo: “Cada vez que conozcas a alguien, no hagas eso. Eres increíble tal como eres”.

La admiradora preguntó si podía repetir esas palabras siempre que hablara de aquella experiencia. Rihanna respondió afirmativamente y le indicó que podía citarlas de forma textual. Antes de despedirse, volvió a insistir en que dejara de descalificarse por su apariencia física y reiteró que era una persona valiosa exactamente como era.

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Con evidente emoción, la mujer respondió a las palabras de la cantante diciendo: “Gracias. Me haces sentir bien”, poniendo fin a un intercambio que ha sido ampliamente comentado por seguidores de la artista y usuarios de redes sociales.

El encuentro se produjo pocos días después de otra aparición pública de Rihanna, quien asistió al concierto de su pareja, el rapero A$AP Rocky, durante la gira Don't Be Dumb. La presentación tuvo lugar el 27 de junio en el Kia Forum de Los Ángeles y reunió a miles de asistentes.

Durante el espectáculo, la cantante estuvo acompañada por su hijo Riot Rose, de dos años. En un momento del concierto, el artista dedicó unas palabras a su familia desde el escenario mientras permanecía suspendido sobre el público. “Riot Rose, hola hijo. Papá te quiere”, expresó el rapero a través del micrófono. Videos difundidos posteriormente muestran que el pequeño respondió al saludo mientras Rihanna registraba la escena con su teléfono.

En los últimos meses, Rihanna ha mantenido una intensa agenda pública entre compromisos familiares y actividades relacionadas con Fenty Beauty, su exitosa marca de cosméticos. Aunque sus lanzamientos musicales han sido menos frecuentes en los últimos años, la cantante continúa siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento internacional, protagonizando momentos que trascienden la música y fortalecen el vínculo que mantiene con sus seguidores en todo el mundo.