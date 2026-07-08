Tom Holland destaca la mayor enseñanza de actuación que recibió de Zendaya

El actor volvió a expresar públicamente la admiración que siente por su pareja, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Durante la premiere mundial de La Odisea (The Odyssey), celebrada el 6 de julio en Londres, el actor británico explicó cuál considera que ha sido la lección más importante que ha incorporado a su carrera después de trabajar Tom Holland junto a su esposa en varias producciones cinematográficas.

En una entrevista concedida a Entertainment Tonight durante la alfombra roja, Holland aseguró que observar el proceso creativo de la actriz le permitió afrontar cada personaje con una perspectiva diferente. Al ser consultado sobre el principal aprendizaje que ha obtenido de Zendaya, respondió con claridad: “A ser confiado y audaz”.

El intérprete profundizó en esa reflexión al explicar que la protagonista de Euphoria posee una capacidad poco común para construir personajes complejos sin perder autenticidad. Según señaló, una de las características que más valora de su trabajo es la manera en que asume riesgos interpretativos sin caer en exageraciones.

“Ella toma decisiones grandes y audaces. Creo que, cuando interpreta personajes, no tiene miedo de crearlos, y lo hace de una manera en la que no se sienten como una caricatura. Se sienten como personas reales. Pero toma decisiones grandes y audaces, y creo que hay pocos actores que puedan hacerlo tan bien como ella. Me encanta verla hacerlo”, afirmó el actor.

No es la primera ocasión en la que Holland elogia públicamente el talento de la actriz. Semanas antes, durante una conversación en el pódcast de Amy Poehler, ya había compartido su admiración por la versatilidad artística de Zendaya y por la facilidad con la que logra transformarse para interpretar personajes completamente distintos entre sí.

En aquella entrevista destacó especialmente su trabajo en diferentes producciones y explicó que la entrega con la que afronta cada papel es una de las cualidades que más respeta dentro de la industria cinematográfica. “Simplemente se entrega por completo. Cuando la ves como Rue en Euphoria, no podría ser más diferente de cómo es en la vida real. Y luego la ves como Emma en The Drama, es una interpretación totalmente distinta, pero con la misma intención, pasión y entrega. Creo que es la mejor actriz que existe en este momento. De verdad creo que tiene algo especial”, aseguró.

Holland también explicó que compartir la misma profesión fortalece su relación, ya que ambos intercambian opiniones sobre escenas, personajes y procesos de interpretación. Esa confianza, comentó anteriormente, les ha permitido aportar ideas que incluso han contribuido a mejorar algunas secuencias durante los rodajes en los que han coincidido.

La presentación mundial de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan y basada en el poema épico de Homero, marcó el inicio de la gira promocional de una de las producciones más esperadas del año. En la película, Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo, mientras que Zendaya da vida a Atenea, la diosa griega de la sabiduría.

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Este proyecto representa una de las dos colaboraciones cinematográficas que la pareja estrenará durante la temporada, ya que ambos volverán a compartir pantalla en la próxima entrega de Spider-Man, uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores del universo de superhéroes.

Durante la conversación con Entertainment Tonight, el actor también habló sobre los proyectos que le gustaría desarrollar junto a Zendaya en el futuro. Entre las posibilidades, confesó que le atrae especialmente la idea de protagonizar una comedia romántica, un género que todavía no han explorado como pareja en la gran pantalla.

Al explicar cómo surgen sus ideas para nuevas producciones, Holland comentó: “Sí. Escucha, me gusta desarrollar proyectos. Me gustan las películas. Amo las ideas y las historias, y cuando intento dormirme por la noche, lo único en lo que pienso es en películas y en qué podríamos hacer. Así es como funciona mi cabeza. Siempre estoy pensando en ideas”.

La premiere londinense reunió a destacadas figuras del cine internacional como Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth y Elliot Page. Zendaya también acaparó la atención por sus dos cambios de vestuario inspirados en la antigua Grecia, mientras Holland optó por un clásico traje negro, acompañándola durante una de las noches más importantes en la promoción de La Odisea.