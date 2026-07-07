Vozinha y el misterio de su ojo: la condición que sorprendió en el Mundial y su posible tratamiento

El nombre del arquero de la selección de Cabo Verde , se convirtió en uno de los más comentados del campeonato después de su destacada actuación frente a Argentina.

Aunque el conjunto africano quedó eliminado del torneo, el experimentado guardameta fue una de las grandes figuras del encuentro gracias a sus intervenciones bajo los tres palos. Sin embargo, además de sus atajadas, un detalle físico despertó la curiosidad de miles de aficionados: la visible alteración en uno de sus ojos.

Las búsquedas sobre la salud del portero aumentaron considerablemente tras el partido. Preguntas relacionadas con qué tiene Vozinha en el ojo, cuál es su enfermedad y si esa condición afecta su rendimiento deportivo comenzaron a multiplicarse en internet, convirtiéndose en uno de los temas más consultados alrededor del futbolista.

El arquero, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, padece un pterigión, una afección ocular conocida popularmente como "carnosidad". Se trata de un crecimiento benigno de tejido que aparece sobre la conjuntiva y avanza progresivamente hacia la córnea. En el caso del portero caboverdiano, el tejido ocupa una parte importante de la superficie ocular, lo que explica su aspecto visible durante los encuentros.

De acuerdo con la oftalmóloga Claudia Cáceres, esta enfermedad puede provocar molestias importantes cuando evoluciona. “hace que se inflame, duela y además deforme la córnea ocasionando un astigmatismo importante”, una alteración que, en los casos más avanzados, incluso puede comprometer la calidad de la visión si no recibe el tratamiento adecuado.

El pterigión suele desarrollarse con mayor frecuencia en personas expuestas durante largos períodos a la radiación ultravioleta, el viento, el polvo o ambientes secos. Estas condiciones son habituales tanto en Cabo Verde, donde reside el futbolista, como en la práctica profesional del fútbol, una disciplina que exige entrenamientos y partidos al aire libre bajo una intensa exposición solar.

Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad destacan el enrojecimiento ocular, la irritación constante, sensación de ardor, sequedad y la impresión de tener un cuerpo extraño dentro del ojo. A medida que el tejido continúa creciendo sobre la córnea, también puede aparecer visión borrosa debido al desarrollo de un astigmatismo progresivo.

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El tratamiento depende del grado de avance de la lesión. Cuando los síntomas son leves, los especialistas suelen indicar lágrimas artificiales para aliviar la irritación y gotas oftálmicas con corticoides durante los episodios inflamatorios. Estas medidas ayudan a controlar las molestias, aunque no eliminan el crecimiento del tejido.

Cuando el pterigión afecta la visión o genera inflamaciones repetidas, la alternativa recomendada es la cirugía ocular. Se trata de un procedimiento ambulatorio realizado con anestesia local que busca retirar la lesión y evitar que continúe avanzando sobre la córnea.

Actualmente existen varias técnicas quirúrgicas para tratar esta afección. La escisión simple consiste en extraer el tejido afectado, aunque presenta una mayor probabilidad de reaparición. Por ese motivo, muchos especialistas optan por realizar un autoinjerto conjuntival, procedimiento en el que se reemplaza la zona extirpada con tejido sano del propio paciente, reduciendo significativamente el riesgo de recurrencia. En determinadas situaciones también se emplea mitomicina C, un medicamento que ayuda a disminuir la formación de nuevo tejido fibroso tras la intervención.

Mientras continúa siendo reconocido por su desempeño en el Mundial 2026, otro dato que despierta interés entre los aficionados es la estatura del guardameta. A sus 40 años, Vozinha mide 1,89 metros, una altura que ha sido determinante para consolidarse como uno de los referentes históricos del fútbol de Cabo Verde y que, junto con su experiencia y reflejos, le permitió firmar una actuación memorable frente a Argentina, incluso conviviendo con una condición ocular que ha acompañado gran parte de su carrera profesional.