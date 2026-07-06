Harry Styles rompe un histórico récord en Wembley tras completar 12 conciertos consecutivos en Londres

El artista escribió un nuevo capítulo en la historia de la música en vivo al convertirse en el artista con más conciertos realizados en el Estadio de Wembley durante una misma gira .

El cantante británico Harry Styles cerró una residencia de 12 presentaciones consecutivas como parte de su gira mundial Together, Together, superando los registros alcanzados previamente por Coldplay y Taylor Swift en el emblemático recinto londinense.

La última fecha, celebrada el 4 de julio, reunió a cerca de 80.000 asistentes y coincidió con la jornada principal del Orgullo LGTBI+ de Londres, un contexto que aportó un significado especial al cierre de esta serie de espectáculos. Durante el concierto, Styles dedicó un emotivo mensaje a los integrantes de One Direction, la banda con la que inició su carrera internacional y que marcó el comienzo de su trayectoria artística.

Frente al público, el intérprete expresó: “Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo...”. Sus palabras estuvieron dirigidas a Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne, fallecido en 2024, en uno de los momentos más emotivos de la velada. Posteriormente añadió: “Nada de esto sería posible, no estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias“.

El concierto también contó con una participación especial de Gemma Styles, hermana del artista, quien apareció sobre el escenario para ofrecer un breve discurso y presentar una placa conmemorativa instalada por Wembley en reconocimiento al récord de 12 noches consecutivas, un logro sin precedentes para un artista en una misma gira dentro del estadio.

Con esta marca, Harry Styles supera las 10 fechas consecutivas que Coldplay había conseguido el verano anterior y deja atrás las ocho presentaciones que Taylor Swift realizó durante The Eras Tour en 2024. El nuevo registro consolida el enorme poder de convocatoria del cantante británico y confirma el éxito comercial de su actual recorrido internacional.

La gira Together, Together acompaña el lanzamiento de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su cuarto álbum de estudio, publicado el 6 de marzo tras más de tres años sin presentar un trabajo discográfico. El proyecto marca una nueva etapa en la carrera del artista, quien inició su camino como solista después de la separación de One Direction en 2016. Desde entonces ha acumulado importantes reconocimientos, entre ellos un Grammy y un Brit Award por el álbum Harry’s House, lanzado en 2022.

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El cierre de la residencia londinense llegó pocos días después de un episodio que generó preocupación entre sus seguidores. El pasado 26 de junio, mientras actuaba en Wembley durante una intensa ola de calor que elevó la temperatura de Londres hasta los 37,5 grados centígrados, Styles sufrió un desvanecimiento sobre el escenario.

El incidente ocurrió cuando realizaba su conocido gesto del llamado “chorro de ballena”. Tras beber agua de una botella y expulsarla hacia el público, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Videos compartidos por asistentes mostraron al cantante permaneciendo algunos segundos en el suelo, con una mano sobre el pecho y tratando de aflojarse la corbata antes de reincorporarse y continuar con normalidad el espectáculo.

Las imágenes provocaron numerosas reacciones en redes sociales. Un admirador escribió: “Cuando cayó de rodillas, mi corazón se detuvo de la impresión. Harry es increíble, sin duda se necesita una enorme fortaleza y resistencia para actuar con estas temperaturas, y aun así siempre lo da todo”. Otro usuario comentó: “¡Oh, no! Estaba luchando de verdad, de verdad”. Mientras tanto, un tercer mensaje señaló: “¿Por qué ninguno de su equipo notó que estaba luchando con su corbata? Esto es muy grave”.

Días antes, el propio artista había advertido sobre los riesgos del calor durante otra presentación al afirmar: “Vamos a cuidarnos mutuamente, por favor intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo en algún momento, avísenme, podemos parar en cualquier momento”. Además, el Estadio de Wembley implementó medidas excepcionales, permitiendo el ingreso de determinadas botellas reutilizables y ofreciendo agua a precio reducido junto con protector solar gratuito para proteger a los asistentes durante los conciertos. Tras completar su residencia en Londres, Harry Styles continuará la gira por Brasil, México, Estados Unidos y finalizará el recorrido mundial en Australia durante diciembre.