Ifarhu abre convocatoria para becas de inglés en la Universidad de Belice

El programa tendrá una duración de 10 meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de la convocatoria de Becas Belice 2026-2027, dirigida a panameños interesados en cursar un programa de inglés como segundo idioma en la Universidad de Belice.

El programa tendrá una duración de 10 meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027. La beca será parcial e incluirá la cobertura de la matrícula, además de un subsidio de vivienda de 600 dólares beliceños.

Entre los requisitos establecidos se encuentra:

Ser ciudadano panameño

Tener 18 años o más

Contar con el bachillerato completo.

🔗Puedes leer: ¿Buscas una maestría? Ifarhu abre convocatoria para estudiar en Chile con beca completa: conoce los requisitos

Las personas interesadas tendrán hasta el 15 de agosto de 2026 para presentar su postulación y cumplir con el proceso establecido por el Ifarhu.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de los beneficiarios mediante una experiencia académica internacional, ampliando sus oportunidades de formación profesional y acceso al mercado laboral.