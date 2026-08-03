Ifarhu abre convocatoria para becas de inglés en la Universidad de Belice

El programa tendrá una duración de 10 meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027.

Estudios internacionales. / Foto cortesía: Pixabay
Danna Durán - Periodista
03 de agosto 2026 - 15:53

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de la convocatoria de Becas Belice 2026-2027, dirigida a panameños interesados en cursar un programa de inglés como segundo idioma en la Universidad de Belice.

El programa tendrá una duración de 10 meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027. La beca será parcial e incluirá la cobertura de la matrícula, además de un subsidio de vivienda de 600 dólares beliceños.

Entre los requisitos establecidos se encuentra:

  • Ser ciudadano panameño
  • Tener 18 años o más
  • Contar con el bachillerato completo.

🔗Puedes leer: ¿Buscas una maestría? Ifarhu abre convocatoria para estudiar en Chile con beca completa: conoce los requisitos

Las personas interesadas tendrán hasta el 15 de agosto de 2026 para presentar su postulación y cumplir con el proceso establecido por el Ifarhu.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de los beneficiarios mediante una experiencia académica internacional, ampliando sus oportunidades de formación profesional y acceso al mercado laboral.

Noticias relacionadas

Ifarhu abre convocatoria de becas para maestría en Costa Rica con Incae Gobierno lanza 10 mil becas para formación en inteligencia artificial y tecnología Veinte jóvenes panameños viajarán a China para cursar estudios universitarios

Temas relacionados

ifarhu becas internacionales Belice
Si te lo perdiste
Lo último
stats