Cae la tasa de homicidios en México en 2025

México, sacudido por años por la violencia ligada al crimen organizado que financia el narcotráfico, registró una disminución en los homicidios en 2025 frente al año anterior, informó el lunes el instituto de estadística Inegi.

El organismo reportó una tasa de 21,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025. Es una cifra menor a la tasa de 25,8 del 2024.

El organismo lleva un conteo distinto del gobierno, que ha dicho que los homicidios dolosos cayeron a la mitad entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el descenso obedece a su estrategia de seguridad, que incluye un mayor uso de inteligencia y la coordinación con las fiscalías locales.

En 2006, el gobierno conservador de ese entonces lanzó una ofensiva militar contra los cárteles de la droga, que disparó la tasa de homicidios.

El año pasado, el instituto contabilizó 27.989 defunciones por homicidio en México.

Sin embargo, hay estados que superan la tasa nacional de homicidios. Por ejemplo, Sinaloa, en donde el cártel que fundó Joaquín 'Chapo' Guzmán libra una guerra intestina, registró una tasa de 57 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Morelos, un estado cercano a la capital en donde los cárteles se disputan distintas rutas del narcotráfico, registró por su parte una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El gobierno de Sheinbaum ha reportado, además, un aumento en las incautaciones de droga y las detenciones, en medio de la presión de la administración de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en particular del letal fentanilo.

Trump ha amagado con intervenir en territorio mexicano con militares para frenar a los cárteles de la droga, una estrategia que Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones, al señalar, más bien, que su gobierno apuesta a la colaboración con Estados Unidos.