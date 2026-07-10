Ringo Starr recibe doctorado honoris causa en la antesala de su cumpleaños 86

Durante el acto, el artista expresó su agradecimiento por recibir un reconocimiento proveniente de la universidad vinculada a la ciudad que marcó el inicio de su vida y de su carrera musical.

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, fue distinguido por la Universidad de Liverpool, un reconocimiento que celebra su extraordinaria trayectoria artística y su aporte a la proyección cultural de la ciudad donde nació.

La ceremonia se llevó a cabo en Beverly Hills, California, como parte del evento “Ringo Starr Peace and Love Birthday Celebration”, realizado el 7 de julio, apenas unas horas antes de que el músico británico celebrara su cumpleaños número 86. Para entregar la distinción, una delegación de la institución académica viajó desde el Reino Unido hasta Estados Unidos, resaltando la importancia del homenaje a una de las figuras más influyentes de la música internacional.

Durante el acto, el artista expresó su agradecimiento por recibir un reconocimiento proveniente de la universidad vinculada a la ciudad que marcó el inicio de su vida y de su carrera musical. “Quiero agradecer a la Universidad de Liverpool por este título honorífico y por haber venido hasta Los Ángeles para otorgarlo; me siento realmente honrado”, manifestó el exintegrante de The Beatles, según información difundida por la BBC. Sus palabras reflejaron la emoción de recibir un homenaje que conecta directamente con sus raíces y con el legado que ha construido durante más de seis décadas en la industria musical.

En su discurso, Starr también recordó el momento en que decidió convertir la batería en su profesión, una elección que, en aquel entonces, despertó dudas entre sus familiares. “Últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi vida y, cuando decidí dedicarme a la batería a tiempo completo, mi familia me desanimó”, comentó. A pesar de esas reservas, el músico siguió adelante con su decisión, una determinación que terminó convirtiéndolo en uno de los bateristas más reconocidos de la historia del rock y en una pieza clave dentro del fenómeno mundial que representó The Beatles.

El mensaje del artista estuvo dirigido también a los estudiantes graduados de la universidad, a quienes alentó a perseguir sus metas sin temor a los obstáculos. “Quiero decirles que no tengan miedo de seguir sus sueños o de tomar ese camino correcto y ver a dónde los lleva”, afirmó durante la ceremonia, compartiendo una reflexión basada en su propia experiencia personal y profesional.

Te puede interesar: Influencer fitness muere en extrañas circunstancias: últimos momentos de Connor Murphy

Te puede interesar: Premios Emmy 2026: todos los nominados que competirán por el máximo reconocimiento de la televisión

La rectora de la Universidad de Liverpool, Wendy Beetlestone, explicó que la decisión de conceder el doctorado honoris causa responde tanto a la destacada carrera musical de Starr como al impacto que su trabajo ha tenido en la identidad y el reconocimiento internacional de Liverpool. La académica destacó que la obra desarrollada por el músico, especialmente durante su etapa con The Beatles, continúa siendo un símbolo cultural que ha fortalecido la imagen de la ciudad en distintas partes del mundo.

Además del reconocimiento académico, Starr habló sobre su reciente colaboración con Paul McCartney, otro de los históricos integrantes de The Beatles. En declaraciones concedidas a la revista People, el baterista se refirió a la canción “Home to Us”, incluida en el más reciente álbum de estudio de McCartney, The Boys of Dungeon Lane. El músico explicó que este proyecto representa un momento especial porque ambos interpretan juntos una canción como dúo vocal por primera vez. “Es la primera vez que lo hacemos como pareja. Los dos cantamos. Yo he cantado algunos estribillos en sus canciones. Él ha tocado en las mías. Ha venido con el bajo”, comentó. Posteriormente añadió, con su característico sentido del humor: “No es que no nos conozcamos”.

La distinción llega pocos meses después del lanzamiento de Long Long Road, el más reciente trabajo discográfico de Ringo Starr, publicado en abril y centrado en el country, un género que ha acompañado su carrera desde la aparición de Beaucoups of Blues tras la separación de The Beatles. Con este nuevo reconocimiento, el músico suma otro capítulo destacado a una trayectoria que continúa vigente y que mantiene una profunda influencia en la historia de la música, el rock y la cultura popular a nivel mundial.