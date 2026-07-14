Erling Haaland aterrizó con exclusivo souvenir: un mapache disecado

Tras liderar la histórica campaña de Noruega en la Copa del Mundo, el delantero Erling Haaland regresó a su país con un llamativo recuerdo adquirido durante su estancia en Dallas, Texas. Se trata de una peculiar figura decorativa de un mapache sosteniendo una botella de whisky, un objeto que rápidamente captó la atención de aficionados y usuarios de redes sociales por su singular diseño y elevado precio.

Las imágenes del atacante del Manchester City descendiendo del avión con el llamativo adorno en sus manos comenzaron a circular con rapidez, despertando la curiosidad sobre el origen de la pieza. El artículo fue comprado en Wild Bill’s Western Store, un reconocido establecimiento especializado en productos de inspiración tejana que lleva más de cuatro décadas funcionando en el distrito histórico West End de Dallas y que recibió la visita del futbolista durante el torneo.

El objeto elegido por Haaland recibe el nombre de Mapache Whisky H-MT-F, una figura decorativa que forma parte del catálogo habitual de la tienda. Su precio regular asciende a 750 dólares, una cifra que convirtió el recuerdo del delantero en uno de los souvenirs más comentados tras el cierre del campeonato. Poco después de viralizarse las fotografías del jugador con la pieza, el producto apareció como agotado en la tienda online, donde únicamente permanecía disponible la opción para recibir un aviso cuando vuelva a estar en existencia.

La descripción comercial del artículo también contribuyó a aumentar su notoriedad. El establecimiento presenta la figura como un regalo pensado para quien “tiene un don para encontrar el mejor alijo y sabe que un whisky bien añejado siempre merece ser celebrado”. Además, la ficha del producto invita a que “Rickie”, el mapache de la figura, “se una a la festividad”, una propuesta que terminó adquiriendo una inesperada repercusión internacional gracias a la elección del goleador noruego.

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El establecimiento ofrece una amplia variedad de artículos representativos de la cultura tejana, entre ellos botas artesanales, sombreros personalizados, cinturones, accesorios y objetos decorativos. Sin embargo, la compra de Haaland situó al Mapache Whisky en el centro de todas las conversaciones relacionadas con los recuerdos más llamativos que dejó el Mundial 2026, multiplicando el interés por un producto que hasta entonces ocupaba un lugar discreto dentro de su catálogo.

La visita del futbolista a Wild Bill’s Western Store no terminó con la adquisición de la figura decorativa. Durante su recorrido por el local también apareció con la camiseta “Y’all Can Kiss My Dallas”, uno de los diseños más populares de la tienda. La prenda, disponible en diferentes tallas y comercializada por 24,99 dólares tras una rebaja desde los 28,99 dólares, fue descrita por el comercio como “el más original con un poco de actitud tejana” y figura además como “un favorito de los clientes y un clásico de recuerdos de Dallas“.

Más allá del llamativo souvenir, el balance deportivo de Erling Haaland en el torneo resultó histórico. El delantero firmó siete goles en cinco partidos, acumuló catorce disparos entre los tres palos en 465 minutos y lideró el regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Además, condujo a su selección hasta los cuartos de final por primera vez, antes de caer por 2-1 frente a Inglaterra en un encuentro que terminó en la prórroga y estuvo marcado por un gol anulado mediante el VAR y el desgaste físico provocado por el intenso calor de Miami. Tras la eliminación, el atacante resumió el significado de aquella campaña al asegurar con orgullo que lograron “poner a Noruega en el mapa del fútbol”.