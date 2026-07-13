Fallece Wai Ching Ho, la inolvidable Madame Gao del universo Marvel, a los 83 años

La actriz, reconocida por interpretar a la enigmática Madame Gao en las series de Marvel Daredevil, Iron Fist y The Defenders, falleció a los 83 años , dejando un importante legado en el cine, la televisión y la animación.

La intérprete murió el pasado 10 de julio tras sufrir un ictus, según confirmaron personas cercanas a la artista y posteriormente su representante, quien transmitió un mensaje de la familia para agradecer las muestras de afecto recibidas después de conocerse la noticia.

La trayectoria de Ho estuvo marcada por una extensa carrera en producciones estadounidenses, donde construyó una reputación gracias a personajes de gran personalidad y una presencia escénica que la convirtió en un rostro ampliamente reconocido por el público. Su participación en el Universo Marvel impulsó su proyección internacional, especialmente por su interpretación de Madame Gao, una figura clave dentro de la organización criminal conocida como La Mano, además de mantener una estrecha relación con el villano Wilson Fisk en la historia desarrollada por las series.

La noticia de su fallecimiento fue compartida inicialmente por varios compañeros de reparto, quienes utilizaron sus redes sociales para recordar el impacto que la actriz tuvo tanto dentro como fuera de los sets de grabación. Uno de los homenajes más emotivos fue publicado por Peter Shinkoda, actor que interpretó a Nobu Yoshioka en Daredevil, quien expresó su admiración con el mensaje: “Nunca te olvidaré. Aprendí de ti cada minuto que pasamos juntos, tanto dentro como fuera del plató. Sé lo que es la sabiduría: me quedaba embelesado con cada una de tus palabras. Volveremos a vernos, amiga mía. Eras preciosa”.

A esas palabras se sumó el actor Perry Yung, quien compartió escenas con Ho en la película High Resolution. Al recordar a la intérprete, destacó la calidad humana que la caracterizaba y escribió: “Es un momento muy emotivo para todos los que conocíamos a Wai Ching Ho. Falleció plácidamente hace dos días tras sufrir un ictus”. También recordó la experiencia de trabajar junto a ella al afirmar que tuvo “la enorme suerte de interpretar a su marido” en aquella producción. Finalmente, añadió: “Wai Ching era una persona amable y compasiva cuyo trabajo como artista elevaba cada producción a un nivel superior, y gracias a ello somos mejores. Descansa en paz, querida amiga”.

Te puede interesar: Ferran Torres afronta el Mundial 2026 tras reciente ruptura con su pareja

Te puede interesar: Erling Haaland conquista con su exigente dieta vikinga y una canción viral de la Tigresa del Oriente

La confirmación oficial llegó posteriormente a través del representante de la actriz, quien compartió un comunicado emitido por su familia. En el mensaje agradecieron el respaldo recibido durante los días posteriores a su fallecimiento y destacaron el cariño manifestado por colegas, seguidores y miembros de la industria. El texto señala: “Su familia está profundamente agradecida por la increíble muestra de cariño y apoyo, así como por los numerosos y hermosos mensajes y recuerdos que la gente ha compartido sobre nuestra querida Wai. Leer lo mucho que significaba para tanta gente nos reconforta en estos momentos tan difíciles”.

Nacida en Hong Kong en 1943, Wai Ching Ho desarrolló una carrera de varias décadas dentro del entretenimiento estadounidense. Su debut cinematográfico llegó con Cadillac Man, producción que abrió las puertas a una extensa filmografía integrada por películas y series de distintos géneros. Entre sus participaciones figuran Sólo se vive en una vez, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Ley y orden: acción criminal, New Amsterdam, Los Conchords, El aprendiz de brujo, Sin frenos, Tracers y Orange Is the New Black.

Además de su trabajo frente a las cámaras, la actriz también dejó huella en el doblaje. Prestó su voz a la abuela en la exitosa película animada Red, producida por Pixar, y participó en el videojuego Grand Theft Auto: San Andreas, ampliando así su presencia en distintos formatos de la industria del entretenimiento. Entre sus proyectos más recientes también figuraron las películas The Gardener y Lovely, Dark and Deep, además de las series Solo asesinatos en el edificio y Awkwafina es Nora de Queens, consolidando una trayectoria artística que trascendió generaciones y géneros audiovisuales.