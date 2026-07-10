Ferran Torres afronta el Mundial 2026 tras reciente ruptura con su pareja

El futbolista vuelve a situarse en el centro de la actualidad, aunque esta vez por un asunto relacionado con su vida sentimental .

El delantero de la Selección Española y del FC Barcelona Ferran Torres, considerado uno de los futbolistas con mayor proyección internacional y una de las figuras más mediáticas del Mundial 2026, habría puesto fin a su vínculo con la influencer Martina Hunter, después de que ambos protagonizaran un llamativo gesto en redes sociales que ha disparado las especulaciones sobre una ruptura definitiva.

Durante las últimas semanas, el nombre del atacante valenciano había trascendido más allá del terreno de juego por su presunta relación con la creadora de contenido. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, las imágenes difundidas el pasado junio en Ibiza, donde fueron vistos compartiendo momentos de complicidad, alimentaron los rumores sobre una historia que parecía consolidarse con el paso de los días y que despertó un notable interés entre seguidores y medios especializados.

Sin embargo, el desarrollo del campeonato internacional ha coincidido con un cambio que muchos interpretan como el desenlace de esa relación. Ambos dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales, un movimiento que suele entenderse como una señal de distanciamiento entre personajes públicos y que ha cobrado especial relevancia al producirse en vísperas del decisivo compromiso de España frente a Bélgica por un lugar en las semifinales del torneo.

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El periodista Javi Hoyos reveló este detalle tras comprobar el cambio en las cuentas de ambos protagonistas y aseguró haber contactado con personas cercanas al futbolista. Según esa información, desde el entorno del jugador confirmaron que “está viviendo el Mundial soltero”, una afirmación que incrementó el interés por la situación personal del internacional español mientras concentra todos sus esfuerzos en la competición.

Hasta el momento, ni Ferran Torres ni Martina Hunter han realizado declaraciones públicas para confirmar o desmentir el estado de su relación. El delantero permanece centrado en la preparación deportiva con la Selección Española, mientras que la influencer, cuyo nombre real es Martina Alguero, continúa compartiendo imágenes de sus vacaciones en Bali junto a un grupo de amigas. Sus publicaciones muestran una actividad habitual, sin referencias al revuelo generado por las recientes interpretaciones en torno a su situación sentimental.

El episodio ha despertado un notable seguimiento en plataformas digitales, donde cada movimiento de ambos ha sido analizado por miles de usuarios. La combinación entre el protagonismo deportivo del futbolista y la popularidad de la creadora de contenido ha convertido este asunto en uno de los temas más comentados durante el desarrollo del Mundial 2026, especialmente en las horas previas al trascendental encuentro de la selección española.

A lo largo de su trayectoria, Ferran Torres ha mantenido una marcada discreción respecto a su ámbito privado. La única relación sentimental reconocida públicamente fue la que mantuvo con Sira Martínez, hija del exseleccionador Luis Enrique. Ambos compartieron un noviazgo estable entre 2021 y 2023, periodo en el que evitaron convertir su historia en un foco constante de atención mediática.

La separación también se produjo con absoluta reserva y nunca trascendieron explicaciones oficiales sobre las razones que motivaron el final de aquella etapa. Con el paso del tiempo surgieron distintas especulaciones que apuntaban a la distancia y al compromiso profesional del futbolista como posibles factores determinantes, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada por los implicados. Ahora, mientras España busca avanzar en el torneo y Ferran Torres mantiene la atención puesta exclusivamente en el desafío deportivo, su situación personal vuelve a ocupar titulares, reflejando el enorme interés que despierta cada aspecto de la vida de una de las principales figuras del fútbol español.