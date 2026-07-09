Harry Styles vive un inesperado momento en el vestuario del Wembley

El cantante británico Harry Styles protagonizó un inesperado percance con su vestuario durante la interpretación de uno de sus mayores éxitos, un momento que fue captado por decenas de asistentes y que, en cuestión de minutos, se viralizó en redes sociales. Lejos de alterar el desarrollo del espectáculo, el artista reaccionó con naturalidad y continuó la actuación ante más de 90.000 espectadores.

El incidente ocurrió mientras interpretaba "As It Was", uno de los temas más representativos de su carrera en solitario. En plena actuación, Styles cayó de rodillas como parte de la coreografía y, al mirar hacia abajo, descubrió que la cremallera de su pantalón permanecía abierta. Sin perder la calma, cerró discretamente la bragueta, sonrió y retomó el concierto mientras el público respondía con aplausos y gritos de apoyo.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde miles de seguidores reaccionaron con mensajes cargados de humor y cariño hacia el cantante. Entre los comentarios más compartidos apareció uno que decía: “Cuando te embarga la emoción pero luego miras hacia abajo y te das cuenta de que casi le diste a más de 90.000 personas una vista gratuita de tu paquete premium”.

Te puede interesar: Tilly Norwood, actriz generada con IA, debutará en el cine como protagonista de una película

Te puede interesar: Will Smith y Jada Pinkett vuelven a vivir juntos tras años separados

Otro usuario bromeó con un detalle que algunos seguidores consideran ya una curiosa tradición en sus conciertos: “No sería Harry si su bragueta no estuviera abierta en algún momento de la gira”. Un tercer comentario añadía: “Además, esta era la última canción. Quién sabe cuánto tiempo llevaba así”. En TikTok también surgieron numerosas reacciones, entre ellas: “Internamente está en pánico, preguntándose cuánto tiempo lleva la bragueta abierta” y “Estará pensando: ‘Dios mío, que no haya ninguna toma lateral comprometedora’”.

Más allá del episodio viral, la presentación tenía un significado especial para el artista. El espectáculo puso fin a una residencia de 12 conciertos consecutivos en Wembley, una cifra que le permitió establecer un nuevo récord como el músico con más actuaciones realizadas en ese recinto dentro de una misma gira. Con esta marca superó las diez fechas ofrecidas por Coldplay y las ocho presentaciones que Taylor Swift llevó a cabo durante The Eras Tour.

La última noche también coincidió con la celebración principal del Orgullo LGTBI+ de Londres, lo que aportó un simbolismo adicional a la jornada. Durante el evento estuvo presente Gemma Styles, hermana del cantante, quien dirigió unas palabras al público y participó en el descubrimiento de una placa conmemorativa instalada en la fachada del estadio para reconocer el récord alcanzado por el intérprete británico.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó poco antes del final del concierto, cuando Harry Styles recordó públicamente a sus antiguos compañeros de One Direction, grupo con el que inició su carrera musical en 2010 tras participar en The X Factor. Desde el escenario expresó: “Quiero agradecer a Niall, Louis, Zayn y a mi querido amigo Liam por estas noches y por todo lo que aprendí en este tiempo, por la amistad, todo... Nada de esto sería posible, no estaría aquí sin ustedes. Muchas gracias".

Sus palabras estuvieron marcadas por el recuerdo de Liam Payne, fallecido en octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. El homenaje emocionó a los asistentes y se convirtió en uno de los instantes más compartidos del concierto.

La gira Together, Together acompaña el lanzamiento de Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el cuarto álbum de estudio del cantante, publicado el 6 de marzo de 2026 tras más de tres años sin editar un nuevo trabajo discográfico. Después de cerrar su histórica residencia londinense, Harry Styles continuará su recorrido internacional con actuaciones en Brasil, México, Estados Unidos y Australia, consolidando una etapa marcada por récords de asistencia, éxito comercial y una conexión permanente con su público.