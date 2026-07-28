Anahí sorprende a Backstreet Boys en Las Vegas y revive su pasión

La cantante convirtió una noche de concierto en un recuerdo inolvidable al encontrarse personalmente con los Backstreet Boys durante su reciente visita a Las Vegas.

La cantante y actriz mexicana Anahí asistió al espectáculo que la reconocida boy band estadounidense ofrece en su residencia en la ciudad y, además de disfrutar de la presentación, tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con algunos de sus integrantes.

La artista documentó la experiencia mediante fotografías y videos publicados en sus historias de Instagram, donde dejó claro que su admiración por el grupo permanece intacta. “Fan de Backstreet (Boys) por siempre”, escribió Anahí junto a imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores y mostraron la emoción que significó conocer a quienes forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante su encuentro con Howie D, integrante de Backstreet Boys desde los primeros años de la agrupación. Anahí apareció junto al cantante en uno de los videos compartidos en redes sociales, mientras ambos posaban sonrientes frente a la cámara.

La interacción también quedó registrada desde la cuenta de Howie D, quien publicó una fotografía junto a la mexicana y acompañó el encuentro con palabras de reconocimiento hacia la intérprete. El gesto evidenció la cercanía y la buena recepción que tuvo la visita de Anahí detrás del escenario.

Otro de los integrantes con quien la artista pudo conversar fue AJ McLean, una de las figuras más reconocibles de Backstreet Boys. En las imágenes difundidas por Anahí se observa a ambos conversando animadamente, en una escena que conectó dos trayectorias musicales construidas frente a millones de seguidores.

Para Anahí, el encuentro también estuvo relacionado con una etapa especialmente significativa de su vida. La cantante alcanzó gran popularidad internacional como integrante de RBD, agrupación que marcó a una generación y consolidó su carrera en la música y la televisión. Por ello, reencontrarse con una banda vinculada a sus propios recuerdos musicales adquirió un significado especial.

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La visita tuvo como escenario la Sphere de Las Vegas, recinto conocido por su propuesta audiovisual inmersiva y por sus espectáculos de gran formato. Anahí compartió varias fotografías del concierto, permitiendo a sus seguidores observar parte de la experiencia que vivió durante la presentación de los estadounidenses.

La publicación no se limitó a registrar el espectáculo. La mexicana aprovechó la ocasión para acompañar las imágenes con una reflexión sobre el poder emocional de las canciones y su capacidad para conectar distintas etapas personales: “Alguna música no te trae solamente recuerdos.. te lleva de vuelta a lo que fuiste”.

La frase resume el sentido de una noche en la que nostalgia, admiración y música se encontraron en un mismo escenario. El acercamiento con Howie D y AJ McLean permitió a Anahí vivir desde una perspectiva distinta un concierto de una agrupación que ha mantenido su vigencia durante décadas.

El encuentro entre Anahí y los Backstreet Boys también generó interés entre los seguidores de ambas figuras, especialmente por las imágenes compartidas después del concierto. Las publicaciones mostraron una faceta cercana de los artistas y confirmaron que la admiración por la música puede trascender generaciones, carreras y fronteras.

El momento quedó además como una muestra del vínculo entre memoria, escenario y cultura pop internacional contemporánea.

Con esta visita a Las Vegas, Anahí sumó un nuevo capítulo a sus experiencias vinculadas con la música internacional, mientras los Backstreet Boys continúan conectando con públicos que crecieron escuchando sus grandes éxitos y con nuevas audiencias atraídas por su espectáculo en la Sphere.