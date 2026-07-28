Cruce entre ministro Andrade y diputado Vega marca discusión por puente peatonal en Santiago

Panamá/La construcción de un puente peatonal en los predios de Santiago Mall, sobre la vía Panamericana, fue sustentada ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional como una respuesta a los accidentes y a la muerte de más de tres personas en un sector de alta circulación, donde convergen escuelas, hospitales, hoteles y centros comerciales.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, acudió a la comisión para solicitar un crédito adicional de $1 millón destinado a financiar parte del proyecto, cuyo costo total de referencia asciende a $2,186,000. La solicitud fue aprobada con nueve votos a favor y tres abstenciones.

Venimos a pedir lo que se llama un crédito adicional para un proyecto por valorización. Tuve que salir de la reunión de la Comisión de Presupuesto, quedó el viceministro y yo espero que los votos sean afirmativos para que se haga este proyecto, porque ya ha habido más de tres muertes en ese sector”.

Andrade explicó que la zona es utilizada diariamente por personas que se dirigen a escuelas, hospitales, hoteles y centros comerciales, por lo que espera que la obra pueda comenzar próximamente.

El presupuesto de $2,186,000 incluye la construcción, los costos asociados, los requerimientos ambientales, la compra de servidumbres y el ITBMS. “Es un puente peatonal que está realizado con rampas, no es con escalera, para que todo el mundo lo pueda usar”, manifestó el ministro.

Cuestionamientos por el costo

La sustentación estuvo marcada por un cruce de palabras entre Andrade y el diputado independiente de Chiriquí Jhonatan Vega, quien cuestionó el costo del puente y la información técnica presentada para respaldar la solicitud.

Tras salir de la comisión, Andrade afirmó que el circuito representado por Vega figura entre los más favorecidos con obras del MOP. “El diputado Vega es uno de los diputados más favorecidos en su circuito, ahí con una licitación que se va a dar cerca de $80 millones en trabajo”.

Al ser consultado sobre la inconformidad mostrada durante el intercambio, el ministro reconoció que las diferencias se produjeron de ambas partes. “Bueno, de ambos, vamos a ponerlo así”.

Reparación del puente sobre el río Guanche

Andrade también informó que la empresa asignada para reparar el puente sobre el río Guanche, en Portobelo, Colón, ya se encuentra trabajando en el lugar.

“En el día de ayer ya llegó la empresa a la que se le asignó la reparación del trabajo y están trabajando hoy”.

El ministro estimó que las reparaciones podrían extenderse por un mínimo de 30 días, aunque advirtió que el avance dependerá de las condiciones climáticas.

“Estamos pensando que mínimo 30 días. Ojalá que en 30 días lo podamos recuperar. Sigue lloviendo, todo depende”.