'Tour Firmeza' pasa a ser programa oficial en medio de los desafíos de seguridad del país

El principal propósito de “Tour Firmeza” será fomentar la participación ciudadana y promover una interacción sana entre las familias panameñas y los diferentes estamentos de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Seguridad Pública oficializó mediante una resolución publicada en la Gaceta Oficial el programa "Tour Firmeza", una iniciativa de prevención comunitaria que la entidad desarrolla desde el inicio de la actual administración y que ahora contará con un marco normativo para su funcionamiento a nivel nacional.

La iniciativa está centrada en el desarrollo de actividades sociales, recreativas, deportivas, artísticas, culturales y folclóricas en distintas comunidades del país, como parte de las políticas de prevención del delito.

La creación del programa quedó establecida mediante una resolución publicada este martes 28 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con el documento, el principal propósito de “Tour Firmeza” será fomentar la participación ciudadana y promover una interacción sana entre las familias panameñas y los diferentes estamentos de la Fuerza Pública.

La iniciativa también busca acercar a la población a la misión y visión del Ministerio de Seguridad Pública, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades y las instituciones responsables de garantizar la seguridad en el país.

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Entre sus funciones estará la planificación y realización, sin fines de lucro, de actividades orientadas a promover relaciones de convivencia pacífica entre la ciudadanía y los organismos de seguridad.

El programa también podrá apoyar actividades sociales organizadas por entidades benéficas, entre ellas la Teletón 20-30, albergues y otras iniciativas comunitarias dirigidas a grupos en condición de vulnerabilidad.

“Tour Firmeza” estará bajo la dirección y supervisión del ministro de Seguridad Pública o del funcionario en quien delegue esta responsabilidad. Su gestión operativa estará a cargo de personal del ministerio y de los estamentos de seguridad.

La estructura estará integrada por representantes del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración y el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911.

Según la resolución, las contribuciones voluntarias recibidas durante los eventos serán donadas a organizaciones benéficas, como parte de la labor social y solidaria desarrollada por las instituciones participantes.

El programa comenzará a regir a partir de la suscripción de la resolución y tendrá alcance en todo el territorio nacional.