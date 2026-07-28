Minsa crea medalla al mérito ‘Anita Moreno’ para reconocer la vocación del personal de enfermería

La iniciativa busca valorar el aporte de las enfermeras y enfermeros al sistema sanitario, especialmente por su entrega, sensibilidad humana, solidaridad y servicio desinteresado.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó la medalla al mérito “Anita Moreno”, una distinción que será entregada anualmente para reconocer a profesionales de enfermería que se destaquen por su vocación de servicio, trayectoria ética y compromiso con la atención de los pacientes.

Durante el acto, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la iniciativa busca valorar el aporte de las enfermeras y enfermeros al sistema sanitario, especialmente por su entrega, sensibilidad humana, solidaridad y servicio desinteresado.

“La enfermería es mucho más que una profesión. Es la presencia que acompaña al paciente en los momentos de mayor vulnerabilidad; su palabra brinda esperanza y su mano reconforta, incluso cuando nadie más está presente”, expresó Boyd Galindo.

Por su parte, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, agradeció al Minsa por impulsar este reconocimiento en honor a Anita Moreno, cuya labor estuvo marcada por la dedicación, el sacrificio y la vocación de aliviar el dolor de los pacientes.

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Ulloa también señaló que se mantiene atención sobre el proceso de beatificación de Anita Moreno que se desarrolla en el Vaticano y que, de avanzar, podría convertirla en la primera santa panameña.

La creación de la distinción quedó establecida mediante la Resolución 506 del 9 de julio de 2026, que “aprueba el reglamento para otorgar la medalla a enfermeras panameñas destacadas en el campo de la salud por su servicio a la comunidad e integridad profesional”.

Entre los requisitos para las aspirantes figuran:

Presentar una hoja de vida actualizada

Contar con el diploma de Licenciatura en Enfermería

Acreditar un mínimo de 10 años de ejercicio profesional

Mantener una trayectoria ética sin sanciones disciplinarias o administrativas.

El Consejo Nacional de Enfermería abrirá el periodo de postulaciones del 3 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Los documentos podrán entregarse en la Dirección Nacional de Enfermería, ubicada en la sede del Minsa en Ancón, así como en las regiones de salud de cada provincia.

Los detalles completos y requisitos para participar estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud.

En el lanzamiento también participaron autoridades del Minsa, representantes de la Iglesia católica y funcionarios vinculados al sector público y de enfermería.