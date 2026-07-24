Instituto Oncológico obtiene acreditación internacional y marca un hito en la atención del cáncer

La certificación, otorgada por este organismo con sede en Viena, Austria, es el resultado de un proceso de más de dos años de evaluaciones, auditorías y adecuaciones a estándares internacionales.

Ciudad de Panamá/El Instituto Oncológico Nacional (ION) se convirtió en el primer hospital público especializado en oncología de Latinoamérica y el primero en Panamá en recibir la acreditación de la International Alliance for Services in Interventional Oncology (Iasios), un reconocimiento internacional que certifica la excelencia en radiología intervencionista.

La certificación, otorgada por este organismo con sede en Viena, Austria, es el resultado de un proceso de más de dos años de evaluaciones, auditorías y adecuaciones a estándares internacionales, mediante el cual el servicio de Radiología Intervencionista del ION demostró el cumplimiento de rigurosos criterios de calidad, seguridad del paciente y mejora continua.

La radiología intervencionista permite tratar distintos tipos de tumores a través de procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes, ofreciendo alternativas terapéuticas que favorecen una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida para los pacientes.

El asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud y presidente del Patronato del Instituto Oncológico Nacional, Alex González, destacó que este reconocimiento representa un logro sin precedentes para el sistema de salud pública del país.

"Obtener esta acreditación ha sido un proceso exigente de más de dos años. Para nuestros pacientes significa la tranquilidad de recibir tratamientos seguros y con estándares de excelencia reconocidos a nivel mundial. Es un orgullo para Panamá y un paso trascendental para fortalecer la atención oncológica en el sistema público de salud", manifestó.

Las autoridades también resaltaron el respaldo del Ministerio de Salud durante el proceso, señalando que esta certificación refleja el compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento de los servicios especializados, la innovación y la seguridad de los pacientes.

🔗Puedes leer: ION incorpora nueva cámara Gamma que permitirá diagnósticos más precisos de cáncer

Por su parte, el director general del ION, Julio Santamaría, explicó que el logro fue liderado por el jefe del Servicio de Imagenología y radiólogo intervencionista, Héctor Tapia, junto a un equipo multidisciplinario de más de 20 profesionales que impulsó la implementación de los estándares exigidos para obtener la acreditación.

"Nuestro equipo de radiología intervencionista del Instituto Oncológico Nacional tomó dos años en ser evaluado por este organismo para mejorar la práctica clínica de atención en este tratamiento. Lo lograron, y hoy recibimos esta acreditación", indicó Santamaría.

Añadió que este reconocimiento fortalece las capacidades del equipo de radiología intervencionista al dotarlo de herramientas, conocimientos y recursos que permiten ofrecer tratamientos más seguros y efectivos.

Esta especialidad utiliza tecnología de oncología moderna para realizar intervenciones guiadas por imágenes, mediante las cuales es posible tratar tumores en órganos como el pulmón o el hígado, controlar hemorragias, reducir lesiones tumorales o aliviar el dolor, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos de gran complejidad.

Con esta acreditación internacional, el Instituto Oncológico Nacional consolida su posición como centro de referencia en el tratamiento integral del cáncer y proyecta a Panamá como un referente regional en la prestación de servicios de oncología intervencionista con estándares de excelencia.