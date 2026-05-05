Sala de cuidados paliativos oncológicos en Ciudad de la Salud brinda atención a asegurados y no asegurados

La sala está ubicada en el hospital de Cancerología de Ciudad de la Salud.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó un recorrido por la nueva sala de cuidados paliativos y alivio del dolor del Hospital de Cancerología, ubicada en la Ciudad de la Salud, donde constató los avances en la atención a pacientes oncológicos en etapas avanzadas.

Durante la visita, también se evaluó el progreso en la construcción del nuevo edificio oncológico, un proyecto que busca concentrar la atención especializada en un solo espacio para beneficio de los pacientes.

Desde su apertura el pasado 6 de abril, la sala de cuidados paliativos ha brindado atención a más de 20 pacientes, ofreciendo un entorno diseñado para garantizar dignidad, acompañamiento y bienestar en momentos críticos de la enfermedad.

El ministro Boyd destacó el impacto de esta nueva área en la atención integral. “Esto es un claro ejemplo de la integración del Minsa y la Caja del Seguro Social y los beneficios que estos produce, tuvimos la oportunidad de ver a través de las salas en cuidados paliativos, donde se encuentran las personas que están en sus últimos días, a quienes se les está dando un lugar adecuado para que ellos y su familia pasen un tiempo cónsono con su situación y se sientan bien atendidos”, expresó.

El titular de Salud también señaló que los testimonios de familiares reflejan la calidad del servicio. “Escuchar de los familiares que la vocación que hay en el Hospital Oncológico, en Ancón es la misma que encuentran en Ciudad de la Salud”, indicó.

Boyd recordó que este servicio está disponible para toda la población. “Esta sala oncológica es para que todos los panameños, independientemente si son asegurados o no, puedan ser atendidos en un solo lugar”, añadió.

Por su parte, el director del Instituto Oncológico Nacional, Julio Santamaría, manifestó su agradecimiento por el respaldo institucional que ha permitido concretar este espacio.

La sala cuenta con 22 habitaciones diseñadas para preservar la intimidad del paciente, además de personal especializado en cuidados paliativos, voluntarios y el acompañamiento de un capellán que brinda apoyo espiritual de manera periódica.

Como parte de la expansión de los servicios, Santamaría adelantó que próximamente se habilitará una sala ambulatoria de nueve pisos para pacientes en tratamiento activo, y que ya trabajan en una clínica de vigilancia y control oncológico en el primer nivel, donde se atenderá a pacientes que reciben medicamentos bajo supervisión médica.

Estas obras forman parte del fortalecimiento del sistema de salud pública, orientado a mejorar la calidad de atención y ampliar la cobertura de servicios especializados para pacientes con cáncer en el país.

Con información de Jessica Román.