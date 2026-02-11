Nuevo edificio del Instituto Oncológico duplicará capacidad de atención y fortalecerá red en Panamá

La infraestructura ampliará de manera considerable la capacidad instalada, mejorará la comodidad de los pacientes y optimizará las condiciones laborales del personal médico.

Ciudad de Panamá/El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION), ubicado en la Ciudad de la Salud, marca un avance significativo en la modernización de la atención del cáncer en Panamá. La infraestructura ampliará de manera considerable la capacidad instalada, mejorará la comodidad de los pacientes y optimizará las condiciones laborales del personal médico.

El director general del ION, Dr. Julio Santamaría, informó que la nueva torre de nueve pisos, construida frente al Hospital de Cancerología, permitirá prácticamente duplicar la capacidad de consulta externa, al pasar de los 50 consultorios actuales a 92 espacios modernos y funcionales.

De acuerdo con el especialista, entre los principales beneficios se encuentra el aumento en la capacidad de atención, lo que contribuirá a reducir los tiempos de espera y permitirá atender a un mayor número de pacientes de forma oportuna.

La nueva sede dispondrá de una sala de quimioterapia con 80 sillones, lo que incrementará la cobertura diaria de tratamientos. Así mismo, tendrá una farmacia ampliada y equipada, con suficiente capacidad de refrigeración para garantizar la correcta conservación de medicamentos oncológicos, además de servicios diagnósticos integrados que facilitarán una atención más ágil y coordinada.

El proyecto incluye una torre de estacionamientos que brindará mayor comodidad y accesibilidad tanto a pacientes como al personal de salud.

🔗Puedes leer: Inauguran comedor solidario en el Instituto Oncológico Nacional para apoyar a pacientes y familiares

“El cáncer es una enfermedad en aumento y la sede actual en Ancón se quedó pequeña. Este nuevo edificio nos permitirá ofrecer una atención más humana, organizada y eficiente”, expresó el Dr. Santamaría.

La nueva infraestructura fortalecerá la red pública oncológica, permitiendo una mejor distribución de servicios entre la nueva sede y la actual instalación en Ancón, donde permanecerán áreas de hospitalización, quirófanos y algunas consultas externas.

El crecimiento en infraestructura estará acompañado de la formación de más especialistas en radioncología, física médica, radioterapia y oncología médica, con el fin de garantizar que el aumento en la capacidad instalada cuente con el talento humano necesario.

Con esta obra, el Instituto Oncológico Nacional avanza hacia un modelo de atención más moderno, accesible y acorde con las crecientes necesidades de la población panameña.

El Dr. Santamaría destacó la atención oncológica que ya se brinda en el Hospital Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, así como la construcción del búnker que albergará el acelerador lineal en el nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba. Esta obra reforzará la cobertura en Chiriquí y Bocas del Toro, complementando los servicios que se ofrecen en el Hospital Rafael Hernández.

Además, se trabaja en la próxima apertura de la unidad oncológica del Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, lo que permitirá que los pacientes de esta región reciban atención especializada más cerca de sus hogares.