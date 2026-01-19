Inauguran comedor solidario en el Instituto Oncológico Nacional para apoyar a pacientes y familiares

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Fundación Comedores Senderos, que decidió apoyar a Fundacáncer al conocer las dificultades económicas que enfrentan muchos pacientes durante sus tratamientos.

Pacientes y familiares que acuden diariamente al Instituto Oncológico Nacional (ION) cuentan desde este lunes con un comedor solidario, una iniciativa que busca aliviar la carga económica de quienes enfrentan tratamientos contra el cáncer, especialmente personas provenientes del interior del país.

Vigilia Trujillo, residente en Donoso, provincia de Colón, es una de las beneficiarias. Agradecida, relató que el almuerzo gratuito representa un gran apoyo, ya que desde que su madre enfermó, en octubre pasado, la situación económica de su familia se ha vuelto más difícil. Señaló que, además del costo del pasaje, ahora tienen menos recursos para cubrir la alimentación durante las largas jornadas en el hospital.

El comedor forma parte de un programa de apoyo social que brinda un almuerzo diario a pacientes y acompañantes previamente seleccionados mediante una evaluación socioeconómica.

Julio Santamaría, director del ION, cerca del 30% de los pacientes no cuentan con seguro, mientras que el 70% restante sí lo tiene, por lo que el programa busca atender a quienes enfrentan mayores necesidades.

Te puede interesar: Proponen reformas al programa 120 a los 65 para ampliar cobertura y evitar exclusiones por propiedad

La Fundacáncer será la encargada de la logística para la entrega de los almuerzos, mediante un sistema de tiquetes.

Patricia Méndez, directora ejecutiva de Fundacancer, dijo que cualquier persona que conozca a otra que necesite este apoyo se puede acercar para solicitar la ayuda y atenderán las referencias de personas que requieran el beneficio. La fundación mantiene una oficina dentro del Instituto Oncológico Nacional para orientar y evaluar los casos.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Fundación Comedores Senderos, que decidió apoyar a Fundacáncer al conocer las dificultades económicas que enfrentan muchos pacientes durante sus tratamientos.

Glena Gutiérrez, de la Fundación Comedores Senderos, destacó que se trata de comidas saludables y balanceadas, diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales, y subrayaron que más allá del alimento, el comedor busca brindar tranquilidad y acompañamiento a quienes atraviesan una etapa difícil.

El programa inicia como un plan piloto con la entrega de 60 almuerzos diarios, con la expectativa de ampliar la cobertura en los próximos meses.

Información de Elizabeth González