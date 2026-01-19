Proponen reformas al programa 120 a los 65 para ampliar cobertura y evitar exclusiones por propiedad

Los proyectos de ley continúan siendo evaluados en una subcomisión, antes de pasar a su discusión formal en la Comisión de Trabajo y Salud.

La Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional inició el análisis de tres proyectos de ley que proponen reformas al programa 120 a los 65, con el objetivo de ampliar su cobertura y corregir criterios que actualmente estarían dejando fuera a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Entre las principales propuestas destaca la eliminación de la exclusión automática de beneficiarios por el hecho de poseer una vivienda, incluso cuando se trate de casas humildes.

El diputado Julio De La Guardia, explicó que la ley vigente no contempla adecuadamente los casos de personas que reciben títulos de propiedad a través de procesos de regularización, como los realizados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) u otras entidades, lo que puede provocar su salida inmediata del programa.

Dijo que, por ejemplo, adultos mayores que viven en zonas rurales o apartadas, como áreas montañosas de Coclé, pueden perder el beneficio una vez que su vivienda queda registrada formalmente, pese a mantener condiciones económicas precarias.

Las iniciativas también plantean mejorar el intercambio de información entre instituciones para evitar pagos indebidos. En ese sentido, se propone que el Tribunal Electoral remita de forma mensual al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) un listado actualizado de personas fallecidas.

Actualmente, el cruce de datos se realiza únicamente a solicitud del Mides, que envía los listados de beneficiarios al Tribunal Electoral para su verificación. Con los cambios propuestos, se busca agilizar este proceso y fortalecer los controles administrativos.

Betzerai Richards, por su parte, destacó la importancia de que el Mides pueda evaluar integralmente la situación socioeconómica de los beneficiarios, no solo la tenencia de una propiedad, bajo el principio de que ningún adulto mayor sin pensión debe quedar desprotegido.

Información de María De Gracia