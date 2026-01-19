MiAmbiente levanta temporalmente el cierre en Isla Escudo de Veraguas; se mantiene la prohibición para turistas

La suspensión se da en medio de quejas de residentes de la comarca. Precisamente, el Ministerio de Ambiente sostuvo el 3 de enero de 2026 una reunión de c oordinación, diálogo y participación intercultural con autoridades tradicionales y representantes indígenas vinculados al área de influencia de Isla Escudo de Veraguas.

Veraguas/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) suspendió por un período de 30 días calendario, contados a partir de este lunes 19 de enero, los efectos legales y administrativos de la Resolución No. DM-0417-2025, de 6 de octubre de 2025, que establece el cierre por un año de la Isla Escudo de Veraguas–Degó.

Durante el período de suspensión señalado, el conocimiento, la atención y la actuación administrativa, técnica y operativa relacionada con Isla Escudo de Veraguas corresponderán de manera transitoria a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en la comarca Ngäbe-Buglé, en el marco de las competencias legales de la institución.

La suspensión se da en medio de quejas de residentes de la comarca. Precisamente, el Ministerio de Ambiente sostuvo el 3 de enero de 2026 una reunión de coordinación, diálogo y participación intercultural con autoridades tradicionales y representantes indígenas vinculados al área de influencia de Isla Escudo de Veraguas.

En dicha reunión se acordó, de manera consensuada, la conveniencia de suspender temporalmente los efectos de la Resolución No. DM-0417-2025 como medida administrativa transitoria, mientras se consolida y entra en funcionamiento el Grupo de Trabajo creado para el fortalecimiento de la gestión del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas–Degó.

“Esta suspensión temporal tiene por finalidad facilitar un proceso ordenado de articulación institucional, técnica e intercultural, evitar tensiones operativas y garantizar la continuidad de la gestión ambiental bajo un enfoque de buena fe, coordinación administrativa y participación efectiva”, se lee en la Resolución No. 0005 de 12 de enero de 2026.

Cabe señalar que la suspensión establecida mediante esta resolución tiene carácter temporal y excepcional, y no constituye derogatoria, subrogación ni modificación definitiva de la Resolución No. DM-0417-2025, la cual recobrará plenamente sus efectos legales una vez vencido el plazo señalado, salvo que el Ministerio de Ambiente disponga otra medida conforme a derecho.

En ese sentido, el Ministerio también emitió la Resolución No. 0006, de 12 de enero de 2026, en la que establece que la suspensión temporal mantiene la restricción para fines turísticos y recreativos, así como para la construcción de cualquier tipo de estructuras, permitiéndose únicamente la navegación y la pesca de subsistencia artesanal realizada por las comunidades locales.

Ordenar el cierre temporal del área protegida Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas–Degó para fines turísticos y recreativos, así como para la construcción de cualquier tipo de estructuras u otras actividades distintas de la navegación y la pesca de subsistencia artesanal, realizada por las comunidades locales que interactúan o se relacionan con la isla, autorizadas previamente y por escrito por el Ministerio de Ambiente. Se exceptúan las actividades científicas debidamente autorizadas por el Ministerio de Ambiente, así como las acciones de supervisión, control y fiscalización del área protegida por parte de esta institución”, detalla la resolución.

Además, se establece que durante el período de cierre el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y la Autoridad de Turismo de Panamá, implementará programas temporales orientados a promover alternativas sostenibles de subsistencia dirigidas a las comunidades bocatoreñas y Ngäbe-Buglé, incluyendo iniciativas de capacitación en pesca responsable, ecoturismo comunitario y restauración ecológica, con el fin de mitigar los efectos socioeconómicos derivados de la restricción de acceso al Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas–Degó.