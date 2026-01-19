Ministerio Público investiga explosiones que afectarían comunidades del norte de la ciudad

La investigación busca determinar si se ha cometido algún delito ambiental y establecer la existencia o no de responsabilidad penal por parte de la empresa señalada.

La Procuraduría General de la Nación informó que inició una investigación de oficio a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, tras una denuncia presentada por residentes de varias comunidades del norte de la ciudad capital, relacionada con presuntas explosiones realizadas por una empresa que opera en el área.

De acuerdo con el comunicado oficial, la denuncia fue presentada por moradores de las barriadas Vista del Rocío, Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita, y fue difundida a través de un medio de comunicación social.

Según la información divulgada, las explosiones estarían generando posibles afectaciones ambientales y perjuicios a los residentes de estas comunidades. Ante estos señalamientos, el Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes para verificar los hechos.

La investigación busca determinar si se ha cometido algún delito ambiental y establecer la existencia o no de responsabilidad penal por parte de la empresa señalada.

Caso

El pasado domingo, residentes de al menos cinco barriadas en Villa Zaita se organizaron para denunciar, en TVN Noticias, una serie de afectaciones que están teniendo sus casas, debido a que a menos de 500 metros de sus residenciales, hay un proyecto en desarrollo que está realizando explosiones constantes para aplanar el terreno.

La preocupación es que las detonaciones están provocando daños críticos en sus casas, rajaduras en las paredes de sus hogares y pisos.

Señalaron que la situación ya lleva más de dos años y nadie se ha hecho responsable de todos los daños ocasionados y la inseguridad estructural que ahora enfrentan en sus casas.