Residentes de Villa Zaita denuncian daños en sus viviendas por explosiones de proyecto en desarrollo

Residentes de al menos cinco barriadas en Villa Zaita se han organizado para denunciar una serie de afectaciones que están teniendo sus casas, debido a que a menos de 500 metros de sus residenciales, hay un proyecto en desarrollo que está realizando explosiones constantes para aplanar el terreno.

La preocupación es que las detonaciones están provocando daños críticos en sus casas, rajaduras en las paredes de sus hogares y pisos.

Denuncian que la situación ya lleva más de dos años y nadie se ha hecho responsable de todos los daños ocasionados y la inseguridad estructural que ahora enfrentan en sus casas.

Las barriadas afectadas son PH Vistas del Rocío, La Alegría, Praderas del Rocío, Residencial La Alhambra y Princesa de Gales.

"Esas detonaciones hacen que nuestros edificios se estén meciendo tres veces en un día, en una semana pueden estarlo haciendo hasta cuatro, cinco veces", explicó Karina Álvarez, una de las residentes afectadas de PH Vistas del Rocío.

Según el testimonio de Marco Martínez, otro de los vecinos, tras la denuncia circulada en redes sociales, las explosiones continuaron siendo más fuertes y cercanas.

"Me levanto del piso de la sala y del comedor. Y tenemos rajaduras en diferentes áreas de la casa que no estaban hasta los últimos 2 años", detalló Nadya Quezada, residente de Praderas del Rocío.

Aseguran que han enviado cartas a diferentes autoridades como el Sistema Nacional de Protección Civil y el Municipio de Panamá, pero no han obtenido una respuesta.

