Productores de maíz en Los Santos alertan por caída en áreas de siembra y posible impacto económico

Productores de maíz de la provincia de Los Santos expresaron su preocupación ante la reducción de al menos 5 mil hectáreas sembradas este año, en comparación con el período anterior, una situación que podría generar un fuerte impacto económico en la región.

Los productores advirtieron que esta disminución en el área de siembra representa una señal de alerta, tomando en cuenta que Los Santos concentra cerca del 90% de la producción nacional de maíz, por lo que cualquier variación afecta directamente la cadena agroproductiva del país.

Durante una reciente reunión de productores, se estableció un precio de referencia con el objetivo de llamar la atención de los industriales y del Gobierno sobre la situación crítica que atraviesa el sector. Según explicaron, este precio busca servir como base para las próximas negociaciones y reflejar los costos reales de producción que enfrentan los agricultores.

Te puede interesar: Festival de la Cumbia Coclesana celebra la tradición y la herencia cultural

Alvín Mendoza, abogado de los productores, indicó que el precio de referencia es de $20.00 entre productores, un proceso iniciado por una cooperativa de la provincia. Señaló que ellos esperan que este precio de referencia sea tomado en cuenta y se pueda llegar a un acuerdo.

Añadió que la situación, de no buscarse mecanismos de ayuda al productor, podría desencadenar un aumento en la pobreza. "Necesitamos apoyar verdaderamente a nuestros productores; un país que no produce está condenado al fracaso".

Los maiceros señalaron que la caída en la siembra responde, en gran parte, a las dificultades económicas, el aumento de los costos de insumos y la incertidumbre sobre el precio que se pagará por el quintal de maíz, factores que han desincentivado a muchos productores.

Indicaron que este mensaje es fuerte y claro, especialmente de cara a la reunión de la cadena del maíz, prevista para el próximo martes, en la que se discutirá el precio del quintal. En ese encuentro, los productores presentarán formalmente sus planteamientos y preocupaciones.

Información de Eduardo Javier Vega