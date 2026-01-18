Festival de la Cumbia Coclesana celebra la tradición y la herencia cultural

Entre música, danza y tradición, la cumbia sigue viva en Coclé como expresión del campesino que siembra y trabaja la tierra.

La cumbia coclesana es un canto que nace de la tierra y acompaña la vida del campo. En este festival se exalta la voz del hombre campesino, sus labores diarias, las alegrías sencillas, las luchas y las esperanzas que se reflejan en cada canción.

Este legado cultural es hoy defendido y promovido por las nuevas generaciones, representadas en la figura de la reina del Festival de la Cumbia Coclesana. Su majestad Adianez Rodríguez, reina del festival en su cuarta versión, destacó la importancia de resaltar este género e incentivar a los más pequeños a practicarlo y vivirlo, para evitar que se pierda con el paso del tiempo. Añadió que, aunque en Panamá existen diversos tipos de cumbia, la coclesana posee un ritmo muy característico, por lo que invitó a la población a conocerla y dejarse contagiar por su cadencia.

Para los organizadores, la cumbia representa la identidad coclesana, una raíz que permanece viva en las campiñas a través del verso, el tambor y la danza. Novencido Fernández, organizador y músico, explicó que la cumbia coclesana tiene un ritmo distinto al de otras regiones del país, lo que permite que incluso quienes no saben bailar puedan hacerlo con facilidad. Señaló que, en su ejecución, es fundamental mantener el compás entre los instrumentos y los acordes.

Por su parte, Rigoberto Fernández, gestor cultural, resaltó que este esfuerzo es el resultado del trabajo de numerosos músicos oriundos de Penonomé, quienes han dedicado años a salvaguardar la cumbia coclesana. “El festival fue como un salvavidas; lo estamos cuidando y protegiendo. Todo el año trabajamos, asistiendo a otros festivales para competir y poder pagar al peón”, expresó.

Fernández subrayó que el objetivo es consolidar un festival de alto nivel que cuente las historias del pueblo, con la esperanza de que este género no desaparezca y que las futuras generaciones continúen cultivándolo.

Para las artesanas, la cumbia y la pollera laten juntas como símbolos vivos de la identidad coclesana. María Hernández, artesana de Penonomé, señaló que también es necesario resaltar la pollera coclesana e hizo un llamado a los jóvenes a acercarse y aprender a confeccionarlas, no solo como una forma de rescatar el folclor, sino también como una oportunidad para generar ingresos.

Entre música, danza y tradición, la cumbia sigue viva en Coclé como expresión del campesino que siembra y trabaja la tierra. Los organizadores confían en que el festival continúe fortaleciéndose en los próximos años, con el objetivo de preservar y consolidar este género como parte esencial de la identidad cultural de la provincia.

Información de Nathaly Reyes