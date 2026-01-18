Feria de las Flores y del Café de Boquete cierra su versión 53 con más de 140 mil visitantes

El patronato informó además que, tras el cierre oficial de la feria, el recinto permanecerá abierto durante la temporada de verano y posteriormente iniciarán los preparativos para la Feria de las Orquídeas.

Chiriquí/Con buenas expectativas y una alta afluencia de público, este domingo 18 de enero culmina la versión número 53 de la Feria de las Flores y del Café, que se desarrolla en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los organizadores, hasta la fecha la feria ha recibido aproximadamente 140 mil visitantes, lo que representa un incremento de alrededor de 6 mil personas en comparación con el año pasado. Señalaron que durante los días del evento se ha registrado la llegada de visitantes procedentes de distintos países de Centroamérica, así como de varias provincias del país.

El patronato de la feria destacó que los resultados han sido positivos, impulsados por el clima favorable, la oferta gastronómica, la exhibición de jardines, la promoción del café local y una agenda variada de presentaciones artísticas en tarima.

Entre las novedades de esta edición, los organizadores resaltaron la cartelera de espectáculos, que incluyó artistas nacionales con alcance internacional, como el cantante boqueteño Joey Montana, lo que contribuyó a atraer a un mayor número de asistentes. Indicaron que el recinto se ha mantenido cercano a su capacidad durante varios días del evento.

Para este fin de semana, se espera un cierre con una alta concurrencia, especialmente durante las actividades programadas en tarima, lo que refuerza las proyecciones positivas de esta edición.

El patronato informó además que, tras el cierre oficial de la feria, el recinto permanecerá abierto durante la temporada de verano y posteriormente iniciarán los preparativos para la Feria de las Orquídeas, así como la organización para la próxima edición de la Feria de las Flores y del Café.

Información de Iván Saldaña

