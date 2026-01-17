Samy y Sandra Sandoval sorprendieron al embajador Kevin Cabrera con un sancocho preparado por mamá Lole

La agenda del embajador en Herrera incluyó además actividades de carácter social y participó en el Desfile de las Mil Polleras.

Chitré, Herrera/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, dejó a un lado el protocolo diplomático y se sumergió en la cultura panameña durante una gira por la región de Azuero, donde compartió un tradicional plato de sancocho con los “Patrones de la Cumbia”, Samy y Sandra Sandoval, preparado nada menos que por la madre de los artistas.

El encuentro, que rápidamente llamó la atención en redes sociales, fue dado a conocer por la Embajada de Estados Unidos en Panamá. A través de sus plataformas digitales, el diplomático expresó sentirse honrado por haber sido invitado a la residencia de Samy, ubicada en Monagrillo, distrito de Chitré.

“Compartir una comida en el lugar de origen de estos íconos musicales resalta el profundo aprecio cultural y la amistad que unen a los Estados Unidos y Panamá”, destacó la cuenta oficial de la embajada, acompañando las imágenes del encuentro.

Las fotografías y videos muestran a Cabrera en un ambiente distendido, conversando con los hermanos Sandoval y compartiendo también con otras figuras presentes, entre ellas el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Durante la visita, el embajador incluso tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el tema de Carnaval de los “Patrones de la Cumbia”.

Sandra Sandoval no tardó en reaccionar y agradeció la visita a través de su cuenta de Instagram: “Gracias al embajador de los Estados Unidos @usembpan ambassadorcabrera por visitarnos acá en nuestra tierra Monagrillo. Extraordinaria persona y muy campechana. Te luciste mamá Lole con el sancocho. Gracias @samysandovals”.

La agenda del embajador en Herrera incluyó además actividades de carácter social. En coordinación con el Ministerio de Salud, participó en la entrega de sillas de ruedas, equipos médicos y otros insumos a familias y centros de atención de la provincia.

Como broche de oro de su paso por Azuero, Cabrera recibió las llaves de la ciudad de Las Tablas y formó parte del tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.