¡Bonito detalle! Kenny Dancer invierte los $10 mil de 'Tu Cara Me Suena' en terraza para su mamá

Con este gesto, Kenny Dancer demostró que, a veces, el mejor premio no es el dinero en sí, sino la posibilidad de convertirlo en un recuerdo imborrable.

El influencer y bailarín Kenny Dancer, conocido popularmente como “La Ministra”, volvió a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez por un gesto familiar que conmovió a sus seguidores.

El artista reveló que los 10 mil dólares que ganó tras coronarse campeón de Tu Cara Me Suena no fueron destinados a lujos personales, sino a cumplirle un sueño a su madre: construirle una terraza para su casa y celebrar allí su cumpleaños.

La mamá del creador de contenido estuvo de cumpleaños y su hijo decidió organizarle una sorpresa que incluyó cambio de imagen, reunión familiar y una remodelación completa del hogar.

Kenny obtuvo el primer lugar del programa en octubre de 2025, llevándose un premio de 10 mil dólares. Desde entonces, según contó en un video compartido en sus redes sociales, tenía claro el destino del dinero.

“Con esos 10 mil palos yo le voy hacer una terraza a mi mamá”, afirmó al recordar el momento en que recibió el cheque. La decisión fue inmediata: invertir el dinero en un espacio que pudiera ser disfrutado por toda la familia.

La construcción incluyó trabajos de relleno y adecuación del área hasta convertirla en una terraza amplia y funcional. Para Kenny, más que una remodelación, se trataba de crear un punto de encuentro familiar.

“Aquí se puede jugar bingo, baraja, dominó... hasta un susú”, comentó entre risas, dejando claro que el lugar fue pensado como el nuevo centro de celebraciones y reuniones.

El día del cumpleaños, el influencer puso en marcha su plan. Según relató en el video, todo comenzó con una invitación aparentemente sencilla. “Le dije: ‘Vámonos, madre’...”, recordó.

La llevó primero a un salón de belleza para un cambio de look. Entre secadores, maquillaje y un ambiente festivo, apareció un pastel que desató las primeras lágrimas del día. La homenajeada, descrita como sentimental, no pudo contener la emoción. Kenny tampoco.

Sin embargo, la verdadera sorpresa aún estaba por llegar.

Después del salón, Kenny condujo a su madre hasta su casa. Allí la esperaba toda la familia reunida para celebrar. Al ingresar, descubrió la nueva terraza completamente terminada.

El espacio, pensado para compartir en familia, se convirtió en el escenario perfecto para la fiesta sorpresa. La emoción fue evidente: abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento marcaron el momento.

En medio de la celebración, Kenny expresó públicamente su amor: “Te amo, madre mía. Feliz cumpleaños”.

Además, compartió un mensaje espiritual en sus redes, agradeciendo por la oportunidad de celebrar un año más de vida junto a su madre con salud y alegría.

El video rápidamente acumuló comentarios y reacciones positivas. Muchos seguidores destacaron que el artista decidiera destinar el premio a su familia en lugar de gastarlo en bienes personales.

La historia también refuerza la imagen cercana y carismática que Kenny ha construido desde su participación en televisión. Su paso por Tu Cara Me Suena le dio visibilidad nacional, pero acciones como esta consolidan su vínculo con el público.

Más allá del espectáculo, el mensaje fue claro: la prioridad es la familia. El nuevo espacio no solo representa una mejora física en la vivienda, sino un símbolo de gratitud y reconocimiento hacia su madre.

Entre risas, música y lágrimas, la celebración cerró con un ambiente de orgullo y felicidad. La terraza quedó oficialmente inaugurada como el lugar donde se vivirán futuras anécdotas familiares.