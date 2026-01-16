Embajador de EEUU en Panamá confirma que está en estudio posible exención de visas para panameños

Azuero/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera Marino, confirmó que se encuentra en proceso de estudio una posible exención de visa para panameños que viajen al país norteamericano, tema que —según dijo— ya forma parte de conversaciones oficiales entre ambos gobiernos.

Durante una gira por la región de Azuero, Cabrera explicó que este planteamiento se aborda a través de mesas de trabajo, tras conversaciones sostenidas con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

“Es algo que estamos conversando, es algo que estamos estudiando, es un proceso, pero hemos comenzado esas conversaciones para ver cómo podemos llegar a eso”, expresó el diplomático.

Nota relacionada: Visas: Gobierno confirma gestiones para que panameños viajen libremente a EEUU

El embajador Cabrera detalló que, de acuerdo con la ley estadounidense, existen varios requisitos que deben cumplirse para optar por un programa de exención de visa, entre ellos indicadores migratorios favorables.

En ese sentido, resaltó que Panamá mantiene una de las tasas más bajas de sobreestadía y negación de visas, con cifras menores al 1 %, lo que —afirmó— representa un punto positivo dentro del análisis.

“Los panameños tienen una tasa muy baja de sobrequedarse de sus visas, menos de la mitad de un porcentaje, y también de negaciones de visa, las cuales son cosas importantes para calificar”, señaló.

Mundial de fútbol y recomendaciones

Ante la cercanía del próximo Mundial de Fútbol y una eventual clasificación de Panamá, Cabrera aclaró que por ahora no existe exención de visa para viajar a Estados Unidos a presenciar los partidos.

No obstante, recomendó a los interesados iniciar sus trámites con anticipación, recordando que la Embajada de Estados Unidos en Panamá mantiene una de las esperas más bajas de la región.

“Si quieren asistir a uno de los juegos, que apliquen ahora, que no lo esperen, para que puedan asistir a tiempo”, indicó.

Gira en Azuero y actividades culturales

Las declaraciones del embajador se dieron en el marco de una gira oficial en Azuero, donde, junto al Ministerio de Salud, se realizó la entrega de sillas de ruedas, equipos médicos y suministros a familias y centros de atención en Herrera.

Cabrera también confirmó su participación en el Desfile de las Mil Polleras, este sábado 17 de enero en Las Tablas, destacando que se trata de uno de los eventos culturales más importantes del país.