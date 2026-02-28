Inicia proceso de disolución de más de 180 mil personas jurídicas en Panamá

De acuerdo con la entidad, el listado correspondiente puede ser consultado a través del enlace habilitado en el portal del Registro Público de Panamá, así como en la página web de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas inició el viernes 27 de febrero como parte de las acciones dirigidas a depurar y actualizar la información registral del país, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con la entidad, el listado correspondiente puede ser consultado a través del enlace habilitado en el portal del Registro Público de Panamá, así como en la página web de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).

El MEF explicó que, a partir de la fecha, únicamente se estarán aceptando trámites de corrección de disolución, específicamente solicitudes de rehabilitación de aquellas personas jurídicas que presenten la situación de múltiples Registros Únicos de Contribuyente (RUC) y que se encuentren paz y salvo en alguno de ellos.

Según el comunicado oficial, la medida busca garantizar la correcta actualización de la información corporativa y facilitar los procesos administrativos correspondientes. Indicaron además que la ciudadanía será informada oportunamente sobre los avances del proceso.