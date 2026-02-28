Clima en Panamá: ¡Utilice su bloqueador! Radiación solar podría alcanzar niveles extremos este sábado

Según el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevé durante la mañana y la tarde un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras esporádicas hacia el oriente de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que para este sábado 28 de febrero podrían registrarse condiciones de radiación ultravioleta (UV) de niveles muy altos a extremos en gran parte del país.

Según el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe se prevé durante la mañana y la tarde un cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras esporádicas hacia el oriente de la región. En la mitad occidental se esperan nublados con lluvias débiles a ligeras ocasionales. Para la noche, el pronóstico indica cielos nublados con lluvias dispersas desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro, con posibles lloviznas aisladas.

En la vertiente del Pacífico, el reporte señala que durante la mañana podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas en zonas del norte de Coclé y Panamá Oeste, así como en sectores de Chiriquí, Panamá, el sur de Veraguas y Darién. No obstante, en la mayor parte del territorio nacional predominará el tiempo estable con cielo mayormente soleado. Hacia horas de la tarde no se descartan chubascos aislados en el sur de Veraguas.

Temperaturas y vientos

El Imhpa prevé temperaturas máximas entre 29 °C y 31 °C en la región Caribe, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 32 °C y 35.5 °C. En áreas montañosas y la Cordillera Central se estiman valores inferiores a los 26 °C.

En cuanto a los vientos, se mantendrán flujos moderados del noroeste al noreste sobre el Caribe y la región central, con velocidades sostenidas entre 15 y 25 km/h. En los extremos del país podrían registrarse episodios de viento débil.

Condiciones marítimas

Para el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.0 y 1.8 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos.

En el litoral Pacífico se prevén olas de entre 0.3 y 1.0 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

Radiación UV en niveles peligrosos

El informe destaca que los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán en rangos de muy altos a extremos sobre el istmo y zonas marítimas, por lo que la entidad mantiene un aviso de precaución para la población.