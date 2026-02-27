Inicia construcción de un puente zarzo en uno de los puntos críticos en Cascabel

El proyecto inicial contempla la construcción de 100 puentes tipo zarzos en la comarca Ngäbe Buglé; sin embargo, en esta primera fase se han aprobado $18 millones de dólares para la edificación de 50 estructuras.

Nueve pasos considerados de alto riesgo han sido identificados entre quebradas y ríos en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, en la comarca Ngäbe Buglé, donde el Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de puentes tipo zarzos para garantizar cruces más seguros.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que ya iniciaron los trabajos en uno de los puntos críticos, específicamente en el sitio donde murieron dos niñas en un accidente que conmocionó a la comunidad.

“Donde murieron las dos niñas en el accidente lamentable que pasó, se necesita desde la carretera principal nueve zarzos, en un espacio de 6 kilómetros, ya eso se está empezando y te puedo señalar hoy que ya los primeros 50 zarzos de los 100 que se prometieron fueron aprobados”, aseguró el ministro.

El proyecto inicial contempla la construcción de 100 puentes tipo zarzos en la comarca Ngäbe Buglé, sin embargo, en esta primera fase se han aprobado $18 millones de dólares para la edificación de 50 estructuras.

Estas infraestructuras buscan ofrecer mayor seguridad a estudiantes y residentes que diariamente deben cruzar ríos y quebradas para trasladarse hacia escuelas, centros de salud y otras comunidades, especialmente durante la temporada lluviosa, cuando aumenta el caudal de los afluentes.

Con información de Ney Castillo