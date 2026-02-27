El Colegio Isaac Rabin tendrá nueva sede en Metropark

Fundada por la comunidad Kol Shearith Israel, desde sus inicios la institución reunió a estudiantes de diversas tradiciones y contextos, reflejando un modelo educativo con identidad clara.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Colegio Isaac Rabin anunció el desarrollo de su nueva sede en Metropark, en una iniciativa que se suma a la inversión privada en infraestructura educativa y refuerza la apuesta por la formación de capital humano en Panamá.

La decisión responde a la evolución académica de la institución y a la consolidación de un modelo que integra los tres programas del Bachillerato Internacional bajo un enfoque bilingüe y global. La nueva sede estará diseñada para integrar innovación pedagógica, tecnología y sostenibilidad, en línea con las tendencias internacionales en educación.

La presidenta de la Fundación Isaac Rabin, Judith Fernández Zebede, afirmó que “invertir en educación no es solo una responsabilidad institucional, sino un deber moral y comunitario. Cada aula, cada espacio de aprendizaje que construimos, sostiene el futuro”.

Fundada por la comunidad Kol Shearith Israel, desde sus inicios la institución reunió a estudiantes de diversas tradiciones y contextos, reflejando un modelo educativo con identidad clara. Su propuesta combina exigencia académica, pensamiento crítico y formación en valores, en un entorno que promueve el respeto y la convivencia.

Desde la perspectiva sectorial, el proyecto se enmarca en un escenario donde la calidad educativa es un factor determinante para la competitividad del país. Iniciativas de este tipo contribuyen a fortalecer el ecosistema formativo y la preparación de profesionales capaces de insertarse en entornos globales dinámicos.

Con esta nueva sede, el Colegio Isaac Rabin proyecta su siguiente etapa institucional y consolida su presencia dentro del sector educativo privado, reafirmando la educación de excelencia como motor de desarrollo económico y social.