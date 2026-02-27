Reactivan operaciones en el Puerto de Cristóbal mientras continúa sustitución patronal

La AMP destacó que la reactivación busca asegurar la movilización de la carga nacional e internacional, mientras se normaliza el proceso de transición entre empresas concesionarias.

Colón, Colón/A través de sus redes sociales, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se reactivaron las operaciones en el puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón, mientras sigue el proceso de sustitución patronal de los trabajadores.

Según la autoridad, miles de contenedores comenzaron a movilizarse bajo la operación del operador transitorio Terminal Investment Limited (TIL). La AMP reportó que durante la jornada del viernes se completaron un total de 454 movimientos de carga, marcando la reanudación de las actividades tras semanas de operaciones limitadas.

La paralización parcial de las operaciones se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo publicado en Gaceta Oficial, declarara inconstitucional la concesión del puerto a la empresa Panamá Ports Company.

Durante la semana, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, sostuvo varias reuniones con trabajadores y representantes de la nueva empresa operadora temporal, buscando garantizar la continuidad laboral y la operatividad del puerto, considerado de alta importancia para el comercio y la economía de la región.

La AMP destacó que la reactivación busca asegurar la movilización de la carga nacional e internacional, mientras se normaliza el proceso de transición entre empresas concesionarias.

