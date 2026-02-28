Estados Unidos insta a barcos comerciales a evitar región de Oriente Medio

El estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo están sujetos a "actividad militar significativa" y "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona, si es posible".

El gobierno estadounidense instó el sábado a los barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán.
AFP - Agencia
28 de febrero 2026 - 11:55

Washington, Estados Unidos/El gobierno estadounidense instó el sábado a los barcos comerciales a evitar la región de Oriente Medio tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las represalias de Teherán.

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, añadió.

Medio oriente Estados Unidos ataque Israel Irán Conflicto Irán - EEUU
