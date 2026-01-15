Visas: Gobierno confirma gestiones para que panameños viajen libremente a EEUU

Mulino recordó que durante su gestión como ministro de Seguridad se logró que Panamá accediera al programa Global Entry, el cual facilita un ingreso más rápido a Estados Unidos para viajeros frecuentes.

José Raúl Mulino, presidente de la República, confirmó que se encuentra en proceso de evaluación la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin visa, una solicitud que ya ha sido presentada formalmente ante las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con declaraciones oficiales, la petición se sustenta en que el nivel de rechazo de visas a panameños es bajo, ubicándose alrededor del 4 %, un umbral que, según se explicó, permite a los países ser considerados para este tipo de beneficios migratorios.

El funcionario recordó que durante su gestión como ministro de Seguridad se logró que Panamá accediera al programa Global Entry, el cual facilita un ingreso más rápido a Estados Unidos para viajeros frecuentes. Indicó que, en ese momento, se establecía que los países con un porcentaje de rechazo de visas inferior al 4 % podían ser evaluados para programas especiales, citando el caso de Chile, que obtuvo ese beneficio al registrar un 3 % de negativas.

Se aclaró que la solicitud presentada por Panamá no implica concesiones a cambio, sino que responde a la condición del país como aliado y socio estratégico de Estados Unidos, además de mantener una alta afluencia diaria de pasajeros hacia ese destino.

El Gobierno adelantó que será el canciller, quien regresa este jueves al país, el encargado de brindar mayores detalles sobre las conversaciones sostenidas con el secretario de Estado de Estados Unidos y los alcances de esta iniciativa.

Por ahora, las autoridades reiteraron que se trata de un proceso en análisis, cuyos resultados dependerán de la evaluación que realice el Gobierno estadounidense.