Empresarios costarricenses interesados en usar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo este jueves 15 de enero, que empresarios de Costa Rica manifestaron formalmente el interés a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en usar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles como plataforma para operaciones de importación y exportación.

Según Mulino, esto se suma al interés de una de las más importantes firmas mundiales del sector marítimo con sede en Japón, que participará en el gabinete logístico en Puerto Armuelles, que será en febrero próximo.

Según Mulino, el proyecto del muelle registra un avance del 65% y la puesta en operación está prevista para julio de 2027. "Consolidándose como un proyecto estratégico para el desarrollo logístico, estratégico y económico del occidente del país".

Dejó claro que le mueve un interés para Puerto Armuelles y constituye una "recompensa personal y familiar", para que al termino de su mandato este sector del país sea la "tacita de oro" que conoció en su niñez.