Comisión Nacional de Reformas Electorales aprueba fianza en revocatorias y medidas de accesibilidad al voto

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó este jueves importantes reformas al Código Electoral, que incluyen la exigencia de una fianza para solicitar la revocatoria de mandato y medidas para garantizar la accesibilidad al voto de personas con discapacidad permanente o temporal.

Fianza en solicitudes de revocatoria

El artículo 498 del Código Electoral fue modificado para establecer que cualquier persona que solicite la revocatoria de mandato de un representante de corregimiento, alcalde o diputado deberá consignar una fianza, siguiendo los montos estipulados en el artículo 471 para los casos de impugnación electoral:

Representante de corregimiento: B/. 2,000

Alcaldes de distrito: B/. 10,000

Diputados: B/. 25,000

Presidente de la República: B/. 50,000

El monto de la fianza es independiente de la cantidad de candidatos impugnados, y la Fiscalía General Electoral queda exenta de consignarla.

Estas medidas buscan evitar solicitudes de revocatoria sin fundamento, que consumen recursos y tiempo del Tribunal Electoral y permiten que los procesos se realicen de manera responsable.

Accesibilidad al voto

Asimismo, la reforma al artículo 405 establece que todas las personas con movilidad reducida votarán en mesas ubicadas preferentemente en escuelas oficiales o particulares, universidades, centros de convenciones, gimnasios, coliseos deportivos u otros espacios públicos adecuados.

El Tribunal Electoral reglamentará todos los procedimientos relacionados con la accesibilidad del voto para quienes estén inscritos como personas con discapacidad en el Registro Electoral, asegurando un proceso inclusivo.

Modificaciones sobre nulidad de elecciones

Durante la reunión, la CNRE también aprobó la modificación del numeral 15 del artículo 465, que establece como causal de demanda de nulidad haber excedido los topes de gastos del financiamiento electoral, siempre que se pueda demostrar mediante pruebas.