Presentan manual teórico práctico para prevenir el bullying y la xenofobia

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de ofrecer herramientas claras y accesibles para enfrentar el acoso escolar, fue presentado el manual teórico-práctico de prevención del bullying y la xenofobia en América Latina y el Caribe, una guía con enfoque intercultural que incluye protocolos para detectar y actuar ante estas situaciones.

El documento está diseñado para que padres de familia, cuidadores, docentes y cualquier persona interesada pueda utilizarlo como referencia en la prevención y atención del acoso, tanto dentro como fuera de las aulas.

“Los docentes también pueden hacer ese trabajo en las escuelas, porque esto no se trata de hacerlo solo desde las casas y para que empecemos a trabajar en el manual desde ellas, y así podemos salvar vidas”, indicó Víctor Smouly, director ejecutivo de la Organización Global de Prevención ante el Bullying (Ogpab).

Smouly explicó que el manual fue elaborado de manera sencilla y didáctica, evitando tecnicismos, con el fin de que cualquier persona pueda comprenderlo e implementarlo sin necesidad de conocimientos especializados.

La guía puede descargarse a través de las redes sociales y la página web de la Ogpab, así como en los canales oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo que también participó en su elaboración y presentación.

Por su parte, Julio Crocci, director ejecutivo de la OIM, destacó la importancia de contar con herramientas prácticas para abordar la diversidad cultural y prevenir la violencia en los entornos educativos.

“Para ayudar a los docentes a trabajar la diversidad cultural y el bullying en las aulas, es muy importante tener herramientas teórico-prácticas para poder combatir este gran flagelo que lamentablemente se está llevando vidas de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

El manual fue presentado durante un foro en el que representantes de ambas organizaciones analizaron la problemática del acoso escolar y la xenofobia, y reiteraron la necesidad de fortalecer la prevención desde la familia, la escuela y la comunidad.

Con esta iniciativa, las organizaciones buscan acompañar a docentes, padres, niños, niñas y adolescentes en la construcción de espacios seguros, inclusivos y libres de violencia.

Con información de Yenny Caballero