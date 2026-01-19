Renuncia director regional de Educación de Panamá Oeste tras denuncias de acoso laboral

El secretario general subrayó que, a pesar de la renuncia de Adriano Pérez , la investigación no se detiene , ya que el Ministerio de Educación tiene la obligación de garantizar espacios laborales seguros y libres de violencia para todos sus funcionarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director regional de Educación de Panamá Oeste, Adriano Pérez, presentó su renuncia al cargo en medio de denuncias por presunto acoso laboral interpuestas por funcionarias de la Dirección Regional de Educación.

La información fue confirmada por el secretario general del Ministerio de Educación (Meduca), Luis Herrera, quien detalló que se abrió una investigación administrativa tras la presentación de tres denuncias formales en contra del exfuncionario.

Herrera explicó que, aunque existen normas que obligan a guardar reserva durante el desarrollo del proceso, sí se puede precisar que se trata de denuncias de alta gravedad que evidencian una conducta continuada en perjuicio de las funcionarias afectadas.

Indicó además que el Meduca inicia este tipo de investigaciones en el ámbito administrativo y, de encontrarse elementos que ameriten una indagación penal, la información es remitida al Ministerio Público para las acciones correspondientes.

El secretario general subrayó que, a pesar de la renuncia de Adriano Pérez, la investigación no se detiene, ya que el Ministerio de Educación tiene la obligación de garantizar espacios laborales seguros y libres de violencia para todos sus funcionarios.

