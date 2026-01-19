Autoridad de Descentralización busca erradicar vertederos municipales para 2028 con plan piloto de manejo de residuos

La inversión estimada para la primera fase del plan es de 300 mil dólares por municipio, un monto que, según la directora, permitiría iniciar la eliminación de vertederos y la transición hacia un sistema más eficiente.

Ciudad de Panamá/ La crisis en el manejo de los desechos sólidos en Panamá trasciende la situación puntual de San Miguelito y se extiende a la mayoría de los municipios del país. Así lo confirmó la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, al detallar un plan nacional que busca eliminar los vertederos municipales y reemplazarlos por un modelo moderno y sostenible de disposición final de residuos.

De acuerdo con Méndez, la AND realizó un estudio técnico que identificó 59 vertederos municipales en condiciones críticas a nivel nacional. La situación, explicó, responde a prácticas históricas de disposición inadecuada de basura, que no cumplen con los estándares exigidos por ley desde 2021.

La funcionaria advirtió que el 75 % de los alcaldes ha reconocido estar saturado, sin el equipo ni los recursos necesarios para cumplir con las exigencias técnicas actuales, lo que ha derivado en montañas de desechos sin control ambiental ni sanitario.

“Nuestra meta es cero vertederos para el año 28”, afirmó Méndez.

Puede leer: Irma Hernández celebra salida de Revisalud y exige plan estructurado a la Autoridad de Aseo

Plan piloto y nuevo modelo de disposición

Como respuesta, la AND diseñó un modelo integral de erradicación de vertederos, que se implementará inicialmente mediante un plan piloto en un municipio que está en fase final de selección. Este proyecto contará con financiamiento estatal y asistencia técnica de la Autoridad de Aseo.

El plan contempla varias etapas: saneamiento de los vertederos existentes, tratamiento de lixiviados, incineración certificada de residuos, separación de materiales reutilizables como metales y plásticos, y un programa de formación ciudadana para la separación de desechos.

Méndez explicó que los lixiviados representan uno de los principales riesgos ambientales, ya que actualmente se filtran hacia aguas subterráneas, quebradas y zonas agrícolas, generando contaminación severa.

La inversión estimada para la primera fase del plan es de 300 mil dólares por municipio, un monto que, según la directora, permitiría iniciar la eliminación de vertederos y la transición hacia un sistema más eficiente.

“Con $300,000 realmente hacemos una gran diferencia”, aseguró.

El cronograma establece que el municipio piloto será definido antes de que finalice el mes, con el inicio de los trabajos de saneamiento a partir de marzo y la operación completa del modelo en un plazo máximo de seis meses, con miras a replicarlo progresivamente en el resto del país.

"Y lo más crítico, la población; nos encontramos población que estaba a menos de 300 metros de estos vertederos. Entonces, es un tema crítico, es un tema urgente. Y necesitamos abordarlo desde los municipios que tienen que se empoderen", subrayó.

Cementerios municipales: otro problema crítico

Además del manejo de residuos, la AND ha identificado una crisis silenciosa y "terrible" en los cementerios municipales.

Méndez reveló que un estudio realizado por la entidad determinó que 632 cementerios en el país se encuentran saturados, sin capacidad de expansión y con prácticas que, en algunos casos, incumplen la normativa vigente.

La directora alertó que el modelo tradicional de entierro en tierra ya no es sostenible y representa riesgos sanitarios y ambientales, especialmente en comunidades cercanas a zonas urbanas.

Ante este escenario, la AND impulsa un nuevo modelo de gestión funeraria, que incluye la promoción de la cremación y el desarrollo de infraestructuras verticales como nichos y osarios. Méndez indicó que este enfoque cuenta con respaldo de distintos sectores religiosos, tras reuniones con la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica.

“La cremación es una forma digna de despedir a nuestra gente”, señaló.

El plan de manejo de cementerios también iniciará con un proyecto piloto, actualmente en fase de diseño, que será financiado por la Secretaría de Metas. La expectativa es que en un plazo aproximado de dos meses se seleccione el municipio donde arrancará la implementación.

Según Méndez, tanto el problema de los vertederos como el de los cementerios han sido catalogados como urgentes y prioritarios, y la AND espera que antes de finalizar el año se puedan mostrar avances concretos y una ruta clara para transformar estas realidades en los municipios del país.

Puede leer: