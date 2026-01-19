Presidente Mulino llegó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó hoy, lunes, a la ciudad de Davos, Suiza, para participar del mayor evento de líderes empresariales y de gobiernos, el Foro Económico Mundial, en el que se debate sobre los cambios internacionales, se plantean soluciones y se establecen directrices sobre las nuevas inversiones globales.

La organización del Foro Económico Mundial prevé la asistencia de 64 jefes de Estado y más de 3 mil líderes políticos y empresariales de 130 países, en el evento que este año tiene como lema “Espíritu de Diálogo”.

El mandatario panameño, que llegó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller, Javier Martínez Acha, desarrollará una agenda de trabajo de tres días en el Foro Económico, con el objetivo de impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá en sectores como energía y logística.

Para ello se han coordinado reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador, Austria. Además, encuentros entre el presidente Mulino y representantes de multinacionales y organismos financieros internacionales como el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF.

Asimismo, reuniones con empresas de energía, logística y puertos, como la compañía de puertos y soluciones logísticas de Emiratos Árabes DP World, y la estadounidense AES.

La representación que encabeza el presidente Mulino también la integran los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; del Canal, José Ramón Icaza; de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.