Panamá busca atraer capital extranjero en el Foro Económico Mundial de Davos

En el marco del foro, el presidente panameño será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro; el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de Oxford University.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Davos, Suiza, para participar, por segundo año consecutivo, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), un encuentro que reúne a líderes de gobiernos, empresas multinacionales, sociedad civil y el sector académico.

El Foro Económico Mundial, que se desarrollará del 19 al 22 de enero, tiene como objetivo debatir sobre el futuro, abordar los principales problemas globales y establecer prioridades comunes a favor de la humanidad. Su programa está estructurado en torno a cinco desafíos globales clave, que requieren diálogo y cooperación entre los sectores público y privado.

De acuerdo con el WEF, para enfrentar estos desafíos será fundamental promover el crecimiento, la resiliencia y la innovación, ejes que guiarán las discusiones y la búsqueda de oportunidades en un contexto internacional complejo.

Durante su participación, el presidente Mulino aprovechará los espacios de alto nivel para promover inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrece el país en sectores estratégicos como logística, energía y otros ámbitos de desarrollo económico.

La agenda del mandatario incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales y organismos financieros. Entre ellos figuran representantes del banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del propio Foro Económico Mundial, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

Asimismo, Mulino sostendrá reuniones con representantes de empresas de los sectores energético, logístico y portuario, como la compañía de puertos y soluciones logísticas DP World, de Emiratos Árabes Unidos, y la empresa estadounidense AES.

Además, participará como panelista en otros tres espacios del evento: “Transformando la frontera de inversión en América Latina”, “Cadenas de suministro: ¿Se ha calmado la situación?” y “Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética”.

Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro entre el presidente Mulino y Rafael Grossi, aspirante argentino a la Secretaría General de las Naciones Unidas.