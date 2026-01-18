Reformas electorales: Apede solicita corregir 'válvula de escape' por excepción que debilita la paridad de género

Los cuestionamientos de la organización privada surgen toda vez que la denominada “válvula de escape” permite a los partidos políticos eximirse del cumplimiento de la postulación paritaria, 50% mujeres y 50% hombres, alegando falta de participación femenina, certificada por instancias internas de los propios partidos.

Ciudad de Panamá/En medio del proceso de discusión y aprobación de las reformas electorales que regirán el proceso electoral de 2029, Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), expresó su preocupación por la permanencia de la denominada “válvula de escape” en materia de paridad de género dentro del Código Electoral.

A través de su escrito dominical, Apede señaló que, aunque la Comisión de Reformas Electorales debate actualmente el principio constitucional de proporcionalidad, la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política sigue siendo un tema pendiente para el fortalecimiento de la democracia en el país.

“Sigue siendo una deuda pendiente si aspiramos a elevar la calidad de nuestra democracia. Desde Apede, como parte del sector empresarial, asumimos este tema como una prioridad, porque responde a nuestra razón de ser: defender la democracia, fortalecer la institucionalidad y promover reglas claras que garanticen una representación ciudadana más justa, legítima y confiable”, apuntó el gremio empresarial.

De acuerdo con la organización, por primera vez en más de dos décadas de procesos de reforma electoral, la Comisión no eliminó la excepción contenida en el artículo 373 del Código Electoral, que permite a los partidos políticos incumplir la postulación paritaria. Según Apede, en reformas anteriores la Comisión había avanzado en el fortalecimiento de la paridad, pero esta excepción era reincorporada posteriormente en la Asamblea Nacional. En esta ocasión, indicó que la decisión se produjo dentro de la propia instancia técnica, mediante la abstención de la mayoría de los partidos políticos, así como de representantes del sector privado y del ámbito académico.

Apede recordó que, según experiencias comparadas en América Latina, la aplicación efectiva de la paridad ha permitido que entre el 45% y el 52% de los cargos en parlamentos y gobiernos locales sean ocupados por mujeres, mientras que en Panamá esa cifra se sitúa entre el 21% y el 23%.

El gremio empresarial también señaló que, si bien se han registrado ligeros avances en el número de postulaciones femeninas en los últimos procesos electorales, persiste una brecha significativa, ya que la mayoría de las candidaturas principales continúan siendo ocupadas por hombres y las mujeres se concentran en cargos de suplencia.

Los cuestionamientos de la organización privada surgen toda vez que la denominada “válvula de escape” permite a los partidos políticos eximirse del cumplimiento de la postulación paritaria, 50% mujeres y 50% hombres, alegando falta de participación femenina, certificada por instancias internas de los propios partidos. Desde el punto de vista de Apede, esta excepción debilita la aplicación del principio de paridad y no garantiza igualdad real en el acceso a cargos de elección popular.

Apede advirtió además que este escenario resulta preocupante, tomando en cuenta los compromisos asumidos por Panamá en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5, sobre igualdad de género, y el ODS 16, relacionado con instituciones sólidas e inclusivas.

“Desde Apede consideramos que mantener vigente esta excepción contradice el espíritu de la paridad incorporada al Código Electoral y debilita la credibilidad de las reformas. La paridad no puede depender de justificaciones internas ni de criterios discrecionales; debe ser una regla clara, exigible y verificable, que garantice condiciones equitativas para mujeres y hombres”, afirmó.

La organización también citó estudios nacionales que indican que más del 90% de la ciudadanía respalda leyes que promuevan la paridad y que una amplia mayoría considera positiva una mayor participación de las mujeres en la política.

Subrayó que, “la baja representación femenina no responde a falta de capacidad ni de interés, sino a barreras estructurales, partidarias e institucionales que siguen sin atenderse de manera efectiva”.

Ante este panorama, Apede hizo un llamado a que se revise y corrija la permanencia de la “válvula de escape”, ya sea en la etapa final del proyecto de reformas electorales o durante el debate legislativo en la Asamblea Nacional.

“El país no puede normalizar excepciones que impidan una representación equitativa. La paridad no es una concesión ni una imposición”, remarcó Sanctis.

