LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Unión Coclé FC le asesta un golpe fuerte al Tauro FC

Panamá/El recién ascendido Unión Coclé FC firmó una victoria de peso al imponerse 3-1 sobre el Tauro FC, en el encuentro que abrió la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El conjunto taurino golpeó primero en el arranque del segundo tiempo, cuando Cristian Quintero adelantó a los capitalinos al minuto 46. Sin embargo, la reacción coclesana fue inmediata: Mario Carmona igualó las acciones al 50 y, más adelante, al 66, firmó su doblete para darle la vuelta al marcador.

Con Tauro volcado al ataque en busca del empate, Rolando Herrera sentenció el compromiso al 77, asegurando tres puntos valiosos para los visitantes.

El triunfo coloca a Unión Coclé como líder provisional de la Conferencia Oeste, con 13 puntos en siete presentaciones, consolidando su buen momento en su primera campaña en la LPF. Tauro, por su parte, encajó su segunda derrota del torneo y se mantiene con nueve unidades.

Estadísticas del partido

Pese al resultado, el compromiso fue equilibrado en varios renglones. La posesión favoreció ligeramente a Unión Coclé (51% frente a 49%). Ambos equipos registraron ocho remates totales; Tauro realizó cinco disparos a puerta, mientras que los coclesanos sumaron cuatro.

En los tiros de esquina, los taurinos dominaron con 12 contra 3. Se señalaron dos fueras de juego para Tauro y tres para Unión Coclé. No hubo expulsados, aunque sí cinco tarjetas amarillas para los locales y tres para la visita.

En el apartado ofensivo, Tauro contabilizó 100 ataques frente a 82 de Unión Coclé, reflejo de un partido intenso que terminó inclinándose a favor de la efectividad visitante.

